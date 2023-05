'Flanelinha' acha envelope com R$ 3 mil e devolve para dona no sudeste do Pará; vídeo

Um trabalhador informal encontrou R$ 3 mil em um envelope e devolveu o dinheiro à dona no sudeste do Pará. O caso ocorreu no município de Tucuruí, enquanto Gabriel, como o jovem foi identificado nas redes sociais, trabalhava como guardador de carros nas proximidades de uma agência bancária da Caixa, na última terça-feira (9). Um vídeo, onde a dona do dinheiro aparece agradece ao "flanelinha" pela atitude, foi publicado pela imprensa local e viralizou na internet.

“Eu desci do meu carro e não percebi que derrubei R$ 3 mil. Esse rapaz aqui viu quando eu derrubei, ele achou, foi lá dentro da Caixa me chamar e me devolveu o dinheiro. Então eu quero falar para vocês que ele é muito honesto e quem puder ajudar, pode ajudar”, diz o áudio do vídeo gravado pela mulher enquanto o trabalhador aparece acenando.

À imprensa local, Gabriel disse esperar que a história inspire outras pessoas a praticarem atos de bondade e honestidade.

Na internet, a atitude foi elogiada pelos internautas. “As pessoas não estão perdidas totalmente, existem pessoas honestas ainda”, disse um usuário do Facebook. “Que sirva de exemplo para muitos. Linda atitude desse cidadão”, escreveu outro. “Ser honesto e lindo”, disse outro comentário.

Achar dinheiro na rua e não devolver ao dono é considero crime com prisão

O ato de Gabriel, além de demonstrar a honestidade do jovem, é a forma recomenda de agir de acordo com a lei. Isso porque a conduta de se apropriar de bem perdido ou esquecido pelo dono, sem devolvê-lo ou entregá-lo às autoridades no prazo de 15 dias, conforme artigo 169 do Código Penal Brasileiro, configura o crime de apropriação de coisa achada, que tem previsão de pena de até 1 ano de detenção e multa.