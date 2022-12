Final de ano: tempo de pesar os bons e maus momentos vividos e recomeçar

Todos nós sabemos que o mês de dezembro é um mês de balanço. É uma oportunidade para pensar no ano que está se despedindo, nos momentos bons vividos e também nos ruins, mas você já se perguntou porque que quase grande parte da população tem esses sentimentos quando chega essa época?

A psicóloga Ana Barros explica que o ser humano tem necessidade de fechar ciclos e começar novos e, por isso, esse sentimento se torna forte em muitas pessoas.

“Esses momentos de celebração de final do ano são oportunidades para nós realizamos fechamentos de ciclos. Nós necessitamos desse sentimento de finalização de um ciclo de vida para dar lugar a renovação de vida e se sonhos”, explicou a psicóloga.

Mas esse sentimento de fechar e começar uma nova fase com a chegada do ano novo pode vir com uma sensação de peso e até frustração para muitas pessoas. São aquelas que não conseguiram fazer um balanço positivo do ano velho.

“É também no final do ano que a gente dá um tempo na correria e começa a refletir mais sobre o ano que está acabando e aí vêm os pensamentos questionadores como: o que foi que eu fiz o ano inteiro? E nós seres humanos temos a tendência para olhar a parte negativa e começam os pensamentos como: eu não emagreci como deveria, eu não atingi meus objetivos profissionais, eu não fiz aquela viagem que tanto queria. Aí vem as frustrações pelo que não foi alcançado ou não foi realizado como deveria dentro das nossas expectativas”, explicou Ana Barros.

De acordo com a psicóloga parar para refletir não é ruim, e sim importante só que é necessário pegar um pouco mais leve consigo mesmo. “Talvez você não tenha feito tudo 100%, mas quem é que consegue fazer tudo 100% e está tudo bem assim. Se permita ver o que você conseguiu fazer”, explicou Ana Barros.

Dezembro: oportunidade para pensar no ano que está se despedindo (Patrícia Baía/ O Liberal)

Um outro sentimento que também aflora nesta época do ano, como explica Ana Barros é o do desconforto com as celebrações em família do Natal e da passagem de ano. “É um outro ponto que meche muito com tantas pessoas. Porque nem todos se sentem bem por ser um momento de introspecção e de contato com a família. Muitas pessoas tem histórias familiares que são difíceis e até mesmo barreiras entre eles e quando chega o Natal tem que ter aquele contato e que nem todos se sentem à vontade em demonstrar afetividade e vem aquela sensação de desconforto”, disse.

Tudo tem um significado

Segundo Ana Barros, somos seres de significado e é importante dar significado para as comemorações de final de ano. “O Natal é uma simbologia que alcança todo mundo e cada um vai dando um significado. Para uns é alegria, confraternização e para outros é capitalismo e vai comprar e comprar. E tem os que acham que é tristeza por que lembra de situações até como briga em família. Então o grande desafio é conseguir dar um novo significado para aquele momento”, explicou.

Dar um novo significado para as festas de final de ano é o objetivo da empresária Márcia Silva, de 51 anos. Este será o segundo ano que a empreendedora vai passar sem o esposo que faleceu de COVID. “Sempre tivemos um final de ano em família e com muitos momentos felizes em casa ou na casa de nossos amigos. No ano passado eu decidi não comemorar nada mesmo e dormi nas noites de Natal e ano novo, mas este ano decidi que preciso fazer diferente e vai ser diferente de todos os outros anos. Terá um novo significado daqui por diante”, contou.