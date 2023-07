Fim de semana: PRF registra 7 mortes em 10 acidentes em rodovias e estradas federais do Pará

Dos dez acidentes registrados no Pará pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último final de semana de julho, sete pessoas morreram. A PRF divulgou os números, nesta segunda-feira (31), e fazem parte de um balanço parcial da Operação Férias Escolares, realizada em rodovias e estradas federais nacionais, incluindo o Estado. A PRF conta com 250 agentes nesta ação somente no Estado. O penúltimo final de julho deste mês contabilizou 11 acidentes e quatro mortes. Dentre esses sinistros de trânsito, oito deles foram graves e deixaram outras nove pessoas feridas. O período analisado é referente a 28 a 30 de julho.

VEJA MAIS

O primeiro caso ocorreu na sexta-feira (28), na BR-316, km 54, em Castanhal, nordeste do Pará. Um caminhão bateu contra um micro-ônibus. Um homem de 61 anos (condutor do micro-ônibus) e uma mulher de 26 anos (passageira do micro-ônibus) morreram. Quatro pessoas ficaram feridas.

No mesmo dia, também na BR-316 e em Castanhal, mas já na altura do km 64, um pedestre, 44 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão. Não foi revelado se o condutor do veículo de carga foi preso ou se fugiu do local do acidente.

No domingo (30), na BR-316, 114, em Santa Maria do Pará, um homem de 36 anos morreu em um acidente tipo colisão com objeto, envolvendo um veículo Volkswagen Gol. Ainda no domingo, só que em Augusto Corrêa, nordeste paraense, um atropelamento de pedestre, envolvendo uma motoneta terminou com a morte de um homem de 40 anos.

Em Irituia, nordeste do Estado, no domingo (30), um acidente tipo saída de leito carroçável, envolvendo uma Honda/CG 160 Fan. Um homem de 29 anos morreu. Por fim, também no domingo, a PRF contabilizou a última morte em acidente. Um choque entre um caminhão e uma motocicleta tirou a vida de uma mulher de 47 anos.

Para evitar que mais acidentes ocorressem, 1.553 pessoas e 1.290 veículos foram fiscalizados, além da realização de 997 testes de alcoolemia (bafômetro) para verificar a quantidade de álcool presente no sangue dos condutores.

Já a respeito das autuações, foram 21 por alcoolemia, 23 por condutor ou passageiro sem capacete, 31 por pessoas que não utilizavam o cinto de segurança, além de 10 crianças sem cadeirinha de proteção e 169 por ultrapassagem indevida.

A PRF prendeu 15 pessoas, cinco por dirigirem sob efeito de álcool. Cinco veículos foram recuperados e 32 m³ de madeira foram apreendidas.