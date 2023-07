Fim de semana: PRF registra 3 acidentes com 6 feridos nas rodovias e estradas federais do Pará

O terceiro final de semana de julho em rodovias e estradas federais do Pará no Pará, não registrou mortes nos três acidentes contabilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas seis feridos. O balanço feito entre os dias 14 a 16 deste mês foi divulgado pela PRF, na manhã desta segunda-feira (17). Diferentemente, o final de semana passado teve duas mortes e outros cinco feridos em 17 acidentes de 7 a 9 de julho computados pela polícia.

Os dados não dão detalhes sobre onde e como essas mortes ocorreram, são um balanço parcial da Operação Férias Escolares, operada em rodovias e estradas federais nacionais, incluindo o Estado. A PRF conta com 250 agentes nesta ação somente no Pará.

Nos dados deste último final de semana, foram 1.700 pessoas e outros 1.373 veículos supervisionados pela polícia. Os policiais realizaram 960 testes de alcoolemia (bafômetro) para verificar a quantidade de álcool presente no sangue dos condutores.

A Lei Seca no país alterou o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelecendo o limite zero para o consumo de álcool pelos motoristas e impõe penalidades severas para quem infringir a norma. O condutor que for pego dirigindo embriagado pode ser multado em R$ 2.934,70. Esse valor dobra em caso de reincidência no período de um ano

Com relação às autuações, 12 foram por alcoolemia, 30 por condutores ou passageiros sem capacete, 47 por pessoas sem o cinto de segurança, 11 por crianças sem cadeirinha e 128 por ultrapassagem indevida.

Por fim, as prisões, que foram nove, quase metade (4) foram capturas de motoristas ou motociclistas que dirigiam alcoolizados. Um veículo foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal neste final de semana.