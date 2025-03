Fim de semana no Pará terá tempo instável e risco de alagamentos, alerta Semas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou, nesta sexta-feira (28), a previsão do tempo para o fim de semana, apontando a possibilidade de chuvas em diversas regiões do Pará e um alerta para o risco de alagamentos devido à coincidência das marés altas.

Segundo o boletim meteorológico, a combinação da circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, associada ao calor e à umidade elevada, favorecerá a formação de áreas de instabilidade. No sábado (29), o tempo deve permanecer predominantemente nublado, com breves períodos de sol e ​chuvas a qualquer hora do dia. Já no domingo (30), a instabilidade segue, com muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva em regiões como o nordeste do estado, Região Metropolitana de Belém (RMB), Marajó e sudoeste.

O boletim destaca que os maiores volumes de chuva estão previstos para o Baixo Amazonas, no sábado e, na madrugada e manhã de domingo (30), na faixa litorânea do nordeste e no arquipélago do Marajó.

VEJA MAIS

Previsão por regiões

Na Região Metropolitana de Belém (RMB), a previsão indica tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do sábado. No domingo, o céu permanece encoberto pela manhã, com possibilidade de pancadas à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 23°C e 32°C, e os ventos serão de fracos a moderados.

Já no nordeste paraense, o tempo será nublado, com chuvas intercaladas por períodos de sol. Há previsão de trovoadas em áreas isoladas no sábado e chuvas moderadas ao longo do domingo.

No sudeste do estado, municípios como Tucuruí e Parauapebas devem registrar chuvas leves a moderadas no sábado, com trovoadas. No domingo, a instabilidade se mantém, com pancadas isoladas ao longo do dia.

O sudoeste paraense terá céu encoberto e chuvas leves a moderadas no sábado, principalmente nas áreas centrais e ao norte da região. No domingo, o tempo segue instável, com precipitações isoladas.

Ainda conforme a Semas, na região do Baixo Amazonas e Calha Norte, o sábado deve ser chuvoso, com tempo nublado e pancadas ao longo do dia. No domingo, as chuvas devem ser mais esparsas, mas ainda presentes em pontos isolados.

No arquipélago do Marajó, o sábado terá tempo nublado com possibilidade de trovoadas isoladas. No domingo, a tendência é de chuvas durante a madrugada e manhã, seguidas de um tempo mais estável à noite.

Alerta para marés altas

Além das chuvas, a Semas alerta para os riscos de alagamentos, por conta das marés altas. A previsão indica que em Belém, por exemplo, a maré pode atingir 3,75 metros na noite de sábado e 3,72 metros no domingo ao meio-dia. Em Salinas, a elevação pode chegar a 5,65 metros no sábado e 5,57 metros no domingo. Já na Ilha de Mosqueiro, as marés podem alcançar até 3,87 metros.

Sudoeste do Pará terá chuvas e trovoadas nesta segunda-feira (31)

De acordo com o boletim meteorológico, na segunda-feira (31), a circulação atmosférica favorecerá um cenário de instabilidade no sudoeste do estado, enquanto as demais regiões terão predomínio de tempo seco pela manhã e chuvas isoladas ao longo do dia.

Na Região Metropolitana de Belém (RMB), a previsão indica tempo parcialmente nublado durante a manhã, com baixo indicativo de chuva. No período da tarde podem ocorrer pancadas rápidas em áreas isoladas. As temperaturas variam entre 24 °C e 33 °C, com umidade relativa do ar entre 60% e 90%.

No nordeste paraense, o tempo deve variar de parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas em Cametá variam entre 24 °C e 32 °C.

Já no sudeste paraense, cidades como Curionópolis terão tempo instável, com períodos de sol entre nuvens pela manhã e chuvas localizadas ao longo do dia, podendo ser acompanhadas de trovoadas isoladas à tarde. A temperatura máxima será de 31 °C, e a mínima, de 22 °C.

A região sudoeste deve enfrentar as condições mais adversas, com céu encoberto e pancadas de chuva desde as primeiras horas do dia. À tarde e à noite, há previsão de trovoadas isoladas. Em Trairão, os termômetros devem marcar entre 23 °C e 30 °C, com umidade variando de 75% a 95%.

Marajó, Baixo Amazonas e Calha Norte

No arquipélago do Marajó, o dia começa com tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuva leve à tarde. Salvaterra deve registrar temperaturas entre 25 °C e 31 °C.

No Baixo Amazonas e Calha Norte, inclusive em Monte Alegre, a previsão aponta tempo nublado, com chances de chuvas isoladas ao longo do dia. A temperatura varia entre 23 °C e 31 °C, e a umidade pode chegar a 96%.

Alertas

A Marinha do Brasil informa que as marés em Belém atingirão o pico de 3,76 metros à 00h42 e 3,71 metros às 17h02. Em Salinas, o maior nível esperado será de 5,47 metros às 08h46.