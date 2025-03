Enchentes em Tucuruí: previsão do tempo aponta que chuvas fortes devem continuar até o fim de março

Após dias de enchentes, previsão do tempo para Tucuruí, no sudeste do Pará, indica que o município enfrentará chuvas fortes e intensas ao longo da última semana de março. De acordo com o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH), da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), há uma probabilidade de cerca de 90% para chuvas intensas, com acumulados de até 140 mm até o final do mês. A previsão aponta ainda que a instabilidade no tempo continuará a afetar a região, com períodos de sol entre algumas chuvas volumosas.

O município, que já enfrenta sérios problemas devido aos alagamentos causados pelas fortes chuvas, é um dos 60 municípios paraenses em situação de emergência. Na última quinta-feira (20), vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram cenas de desespero, com moradores tentando salvar seus pertences em meio às enchentes que tomaram várias áreas da cidade. Além dos alagamentos, diversos bairros estão enfrentando falta de energia elétrica, o que agrava ainda mais a situação.

Assistência às vítimas

Em resposta aos danos causados pelas chuvas, uma operação de ajuda humanitária foi organizada para oferecer assistência às famílias afetadas. De acordo com o monitoramento da Defesa Civil, o nível do rio que corta Tucuruí chegou a uma média de 9,56 metros na manhã do último sábado (22), o que agravou a situação na cidade. A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, esteve no município para supervisionar as ações de apoio aos atingidos.

As equipes de resgate, compostas pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Tucuruí, estão trabalhando juntas para realizar resgates em áreas de risco e levantar informações sobre as famílias desabrigadas. Também estão sendo levantados dados sobre imóveis afetados pelas enchentes.

Tempo instável e chuvas volumosas

Para o restante de março, a previsão é de que o tempo continue instável, com maior variação de nebulosidade e chuvas volumosas em algumas regiões do sudeste do estado. Embora o sol apareça em alguns períodos, a tendência é de que as pancadas de chuvas se mantenham frequentes, especialmente sobre a faixa centro-sul da região. As chuvas devem ser acompanhadas de trovoadas isoladas, e o total de chuva acumulada até o final do mês pode alcançar 150 mm.

Antônio Sousa, coordenador do NMH da Semas, explicou que a ocorrência de chuvas significativas está associada à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e à temperatura de superfície do mar no Atlântico Equatorial.

"Cumpre destacar que, de acordo com o padrão atual sobre o Atlântico Equatorial, no que diz respeito à Temperatura de Superfície do Mar (TSM) e a atuação da Zona de Convergência Intertropical, a disponibilidade de calor e umidade na atmosfera, favorecem a formação de chuvas significativas em formas de pancadas isoladas e irregulares, em grande parte do Pará. Isso faz com que, neste período, as pancadas de chuvas sejam mais frequentes em boa parte do nosso Estado", explica o coordenador do NMH da Semas.