Filhotes de cães da PM do Pará têm nomes escolhidos; veja o resultado da campanha

Os nove filhotes do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Pará já tiveram seus nomes escolhidos pelo público, por meio de uma votação nas redes sociais. O resultado foi compartilhado pelo Governo do Pará, no perfil do Instagram. Na campanha, os seguidores do perfil do Governo sugeriram nomes para os cachorrinhos da raça pastor belga malinois, sendo cinco machos e quatro fêmeas.

A votação seguiu até o dia 10 de agosto com uma única regra dos agentes: todos os nomes deveriam ter a inicial D, já que os cachorrinhos fazem parte da quarta ninhada do batalhão e, para uma melhor organização, cada ninhada segue a letra do alfabeto, em ordem. A partir disso, os internautas aproveitaram a oportunidade para usar a criatividade e os nomes escolhidos foram: Derik; Dexter; Dora; Dã; Dolly; Dark; Duna; Dasha e Drako.

Com os nomes oficiais definidos, os animais continuam em treinamento para futuras missões de apoio à corporação. O treinamento inclui estímulos auditivos, sensoriais e olfativos, além de atividades para ambientação, socialização e manejo.

A partir daí, são definidas as atividades especializadas para cada cão, que podem incluir detecção de narcóticos, explosivos, operações de busca e salvamento, guarda e proteção, ou terapia assistida por cães.