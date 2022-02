Filhote de peixe-boi é resgatado de rede de pesca no Rio Amazonas, em Santarém

As águas do rio Amazonas carregam muitas espécies de animais, de vários formatos e tamanhos, e por mencionar tamanho, um deles não tem como passar despercebido - é o peixe-boi, comum nesta região. No entanto, muitos deles correm perigo em meio às redes de pesca, esse foi o caso de um filhote de peixe-boi fêmea resgatado na tarde desta segunda-feira (31), em Santarém, oeste do Pará. O resgate do animal durou cerca de uma hora, entre a ida até o local e retorno para a área urbana.

Esses mamíferos quando ficam submersos chamam atenção e quando é um filhotinho então, a fofura encanta ainda mais as pessoas, isso quando nadam de forma livre. Na situação vivenciada hoje, o filhotinho estava em sofrimento entrelaçado na rede de pesca, em uma parte do Rio Amazonas, localizada na comunidade Piraquara de Cima, região do Urucurituba, em Santarém.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente (Semma), a captura aconteceu pelos moradores durante uma pescaria e ao perceberem que se tratava de peixe-boi, logo acionaram o órgão ambiental.

"O órgão ambiental tem esse elo de informações com as comunidades da região e com as lideranças comunitárias, então, sempre que tem uma ocorrência, eles nos comunicam. O trajeto foi tranquilo e utilizamos algumas técnicas pertinentes para fazer o resgate com segurança, prezando sempre a saúde do animal”, informou a agente de fiscalização da Semma, Arlen Lemos.

O animal foi carinhosamente batizado pelos moradores de 'Vitória', ele pesa cerca de 20kg e mede 115cm. O filhote recebeu os primeiros atendimentos da equipe da Semma e foi encaminhado para o ZooUnama, onde passou por exames e deve ficar pelos próximos anos, até que esteja apto à soltura.

O veterinário falou dos cuidados que Vitória está recebendo. "Ela aceitou bem a primeira mamada e está em período de observação. Nas próximas 72 horas é que podemos fazer um diagnóstico se ela vai ter condição de ser totalmente recuperad ou não”, informou o médico veterinário, Jairo Moura.

Ainda de acordo com o médico veterinário, o animal apresentava vestígios de cordão umbilical, o que significa dizer que é um filhote de 4 a 5 semanas.

Essa não é a primeira vez que esse tipo de animal é resgatado na comunidade, Dona Maria Juscelino, afirma que esse é o segundo filhote que ela ajuda a resgatar. “Meu esposo deixou a malhadeira para pegar surubim, quando ele foi ver de manhã, já encontrou o filhote. Ano passado a gente também encontrou, mas era maior de que esse. A gente sempre tem o cuidado de entregar, porque a gente fica penalizado de ver os bichinhos por aí”, afirmou a moradora.