Festividade de São Benedito não terá a procissão da Marujada pelo segundo ano consecutivo

Novo decreto da Prefeitura de Bragança, anunciado nesta segunda-feira (29), também suspende atrações da festividade de São Benedito. A procissão da Marujada, realizada tradicionalmente no dia 26 de dezembro, será substituída por uma carreata pelo segundo ano consecutivo.

Em anúncio feito pelas redes sociais, o prefeito do município, Raimundo Nonato, afirmou que o decreto que também suspende as festas oficiais de fim de ano e o carnaval de 2022 foi assinado considerando os dados de órgãos oficiais de saúde no Brasil e no mundo. “O momento é de total cautela, diante do cenário atual da pandemia é necessário medidas de prevenção para evitar prejuízos à saúde dos moradores do município, que todos possam entender que a decisão é para o bem maior da população”, disse o prefeito Raimundo Nonato.

O decreto oficial com a decisão será publicado em breve.