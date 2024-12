Festa de Natal leva diversão e alegria às crianças atendidas pela Uremia

A Unidade de Referência Materno-Infantil e Adolescente (Uremia) realizou, na última terça-feira (17), uma programação especial de Natal destinada às crianças atendidas em seus programas, com destaque para aquelas que convivem ou são expostas ao HIV. A celebração incluiu contação de histórias, distribuição de presentes e lanches, além de atividades recreativas como pula-pula e piscina de bolinhas.

A iniciativa foi organizada em parceria com o projeto Arte Pela Vida, que há anos colabora com a Uremia, e contou com o apoio do Projeto Luz, criado e coordenado por Francisco Vasconcelos. De acordo com a diretora da Uremia, Elane Oliveira, essas ações complementam o atendimento médico de forma humanizada ao oferecer acolhimento e apoio emocional aos pacientes e suas famílias.

“A intenção é proporcionar um momento especial, para além das consultas e dos tratamentos. É uma forma de trazer esperança e alegria para crianças, adolescentes e adultos que estão inseridos em nossos programas, especialmente os que convivem com HIV ou outras patologias. Muitas vezes, essas crianças são sensíveis emocionalmente e vivem em situações de vulnerabilidade. Esse tipo de ação traz uma nova perspectiva para elas e suas famílias”, afirmou a diretora.

A celebração também representou um momento de alegria para os familiares das crianças atendidas. Lucas Duarte, pai de Heitor Lucas, destacou a relevância de eventos como esse. “O Heitor faz acompanhamento por toxoplasmose, mas, graças a Deus, está tudo bem. É fundamental manter os exames em dia, as consultas e as vacinas, porque a saúde vem sempre em primeiro lugar. Apesar de ele ser tão pequeno, está aproveitando muito aqui hoje. Esse evento é muito bom, traz alegria para as crianças e para nós também, que acompanhamos tudo isso”, comentou.

O evento reforçou o compromisso da Uremia e de seus parceiros em oferecer um cuidado integral e humanizado. Coordenado por Francisco Vasconcelos, o projeto busca criar um ambiente de acolhimento e felicidade para as crianças e suas famílias, muitas delas em situação de vulnerabilidade.

“O nosso objetivo é proporcionar um dia especial para essas crianças, que enfrentam tantos desafios. Queremos trazer alegria e descontração, deixando de lado, ao menos por um momento, a questão da doença e criando memórias inesquecíveis”, afirmou Francisco.