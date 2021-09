Feriado prolongado terá sol na maioria dos balneários do estado

Para este próximo final de semana, os dias serão de sol forte e chuvas rápidas no período da tarde. Na capital, diferente do clima registrado nos últimos dias, não terá intensas pancadas de chuvas com rajadas e trovoadas. Para este final de semana, a previsão é de tempo bom, no entanto, com possibilidades de pancadas de chuvas em locais isolados.

Para quem já saiu da capital e está aproveitando o feriado prolongado, as notícias são boas. O meteorologista José Raimundo Souza, diretor do 2º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informou que a previsão para a parte litorânea do estado, desde o Marajó até a região nordeste, é de clima parcialmente nublado pela manhã e tarde.

Em balneários localizados no litoral — como Salinas, Marudá, Algodoal, Ajuruteua, Crispim —, a previsão é de sol forte nas praias, sem possibilidade de chuvas. Em outros locais, chuvas rápidas e pontuais.

Para os próximos dias na Região Metropolitana, o meteorologista explica que terá chuvas em locais isolados. "Não teremos chuvas fortes e com intensidade como registrado nos últimos dias. Os fenômenos meteorológicos estão enfraquecidos. As chuvas irão ocorres com mais frequência em Castanhal e Santa Izabel", conclui José Raimundo.

Para o mês de setembro, a previsão é de altas temperaturas. A partir da próxima quarta-feira, 8, as temperaturas máximas vão variar de 32 a 34 graus Celsius e a mínima fica em 22°C. Os ventos oscilarão entre fracos e moderados.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)