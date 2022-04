Feriado: PRF fará operação nas estradas e rodovias do Pará de quinta (21) a domingo (24)

Com a proximidade do Feriado de Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou que iniciará às 00h de quinta-feira (21) a Operação Tiradentes 2022, nas estradas e rodovias federais do Pará. No total, serão quatro dias de operação, com encerramento às 23h59 domingo (24). O objetivo é reforçar o policiamento, evitando crimes e acidentes.

Ainda de acordo com a PRF, 200 policiais rodoviários federais reforçarão o policiamento ostensivo e preventivo de quinta a domingo e concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes.

O foco das ações está em prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes graves ou que agravam lesões das vítimas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeiras para o transporte de crianças). Além disso de prender possíveis criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.

Orientações da PRF

Neste feriado não haverá restrição de veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes. Em todos os estados brasileiros, os veículos poderão circular livremente, todos os dias, a qualquer hora.



Dicas de segurança

- Utilizar a cadeirinha no transporte das crianças;

- Observar as placas que indicam os limites de velocidade, condições de ultrapassagem;

- Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local;

- Redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas;

- Não dirigir sem CNH ou com o documento suspenso;

- Não dirigir se ingerir bebida alcoólica, dê preferência aos transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis, ônibus;

- Confira se todas as taxas do veículo foram pagas. Somente dessa forma ele estará licenciado e será autorizado a seguir viagem.

(Com informações da PRF)