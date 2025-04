Feriado em Salinas tem reforço de mais de 150 agentes nas praias e vias de maior movimento

Mais de 150 agentes públicos estão mobilizados para garantir a segurança de moradores e turistas em Salinópolis, no nordeste paraense, durante a Operação “Semana Santa e Tiradentes”. As ações foram iniciadas na quinta-feira (17) e se concentram principalmente nas praias e nos pontos urbanos de maior circulação durante o feriado prolongado.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a operação é integrada por diversos órgãos estaduais e municipais do Sistema de Segurança. O objetivo é atuar de forma preventiva e ostensiva, com presença reforçada das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito (Detran) e da Polícia Científica, além do efetivo já existente na cidade.

"Além do efetivo policial permanente da cidade, que atua na prevenção de crimes e preservação da ordem pública, Salinas está contando com apoio no policiamento, tanto pelas equipes de agentes das polícias Civil e Militar, quanto do Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito do Estado e Polícia Científica, todos reforçando as ações de segurança para garantir um feriado tranquilo a quem buscou as praias de Salinas com suas famílias, nesse período prolongado de descanso”, ressaltou o secretário-adjunto de Gestão Operacional da Segup, coronel PM Sérgio Neves.

Tolerância Zero

As equipes realizam rondas nas praias e nos estabelecimentos comerciais, por meio da Operação “Tolerância Zero”, que fiscaliza atividades nos pontos de comércio e entretenimento, verificando a legalização para funcionamento, coibindo a presença de crianças e adolescentes em locais não permitidos, e combatendo a poluição sonora.

Os agentes atuam ainda em barreiras na entrada da cidade, e nos acesso às praias, orientando e monitorando condutores e veículos, a fim de evitar o uso de bebidas alcoólicas pelos motoristas, a fim de garantir maior segurança no trânsito. A ação conta com agentes do Departamento de Trânsito (Detran) e da Polícia Civil, por meio das ações desenvolvidas no âmbito da Operação “Lei Seca”.

Praia do Atalaia

Para garantir maior fluidez e segurança no trânsito de veículos na Praia do Atalaia, uma das mais frequentadas em Salinas, as equipes da Segup fixam “bandeirolas” ao longo de mais de 3 quilômetros na faixa de areia. O balizamento é feito diariamente para melhorar ordenamento do tráfego de pedestres e veículos.

A empresária Daniele Godinho, que saiu de Marabá (no sudeste paraense) com a família para passar o feriado em Salinópolis, destacou a segurança na praia e a tranquilidade para aproveitar com a família a Praia do Farol Velho. “Estamos achando tranquilo e seguro nas praias também, apesar da cidade estar bem movimentada. Salinas é um lugar propício para descansar, e percebemos que o policiamento está bem atuante. Isso nos deixa ainda mais relaxados”, afirmou Daniele.

A Operação “Semana Santa e Tiradentes” prossegue até a próxima terça-feira (22), e conta com o reforço total de mais 1.600 agentes de segurança, distribuídos por 23 localidades durante o feriado prolongado.

A operação “Semana Santa e Tiradentes” reúne agentes das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica do Pará (PCE), Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Guardas Municipais, Centro Integrado de Operações (Ciop), Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Secretaria de Segurança Pública de Marituba (Sesped) e Secretaria de Trânsito de Marituba, além do apoio do Disque Denúncia.