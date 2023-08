Família faz campanha de doação de sangue para bebê de 7 meses internado em Belém

A família do João Pedro de Abreu Barbosa, de 7 meses, iniciou uma mobilização por doações de sangue. A criança é natural de Castanhal, mas está internada em uma rede de hospital particular em Belém, para controlar uma quadro de pneumonia. João é do tipo sanguíneo "A+", mas qualquer doação ao banco do Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém (Ihebe) pode trazer a chance de cura ao menino.

A mãe, Alessandra Barbosa, conta que João foi levado a unidade médica com sintomas gripais, incluindo vômito e diarreia. Ficou internado e nesse período ele contraiu bronquiolite. A equipe médica entrou com antibiótico e com corticóide. Dias depois deu alta para criança, alegando que ele era um "bebê chiador", e que a tosse e o chiado no peito eram causados por alterações nos pulmões.

Em casa o quadro piorou. Só no mês de junho, a criança foi hospitalizada três vezes em hospitais diferentes. O quadro agravou, os leucócitos subiram e, hoje, ele segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) infantil. "O estado dele é muito grave. Ele está com 100% dos dois pulmões comprometidos. Os rins começaram a sofrer e entraram com a medicação. Ele está lutando contra tudo para sobreviver. A saturação não está conseguindo ser controlada", disse Alessandra.

João é o caçula e tem outras duas irmãs. A mãe segue com a criança na unidade hospitalar aguardando por dias melhores. Os interessados em fazer a doação, basta ir até o Ihebe, que fica Tv. Mauriti, 3085, dar o nome do João e seguir com a coleta.

Critérios para a doação de sangue:

– Apresentar documento oficial, original com foto e assinatura;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias entre cada dose, para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas. Quem teve covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura.