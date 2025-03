Estudantes da rede pública do Pará se inscrevem no Programa Jovem Senador; veja como funciona

Estudantes de escolas públicas estaduais de ensino médio do Pará que desejam conhecer, e se envolver no Poder Legislativo do Brasil, podem se inscrever no concurso de redação do Programa Jovem Senador 2025. Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de abril, por meio do site oficial do programa. A iniciativa selecionará 27 estudantes para passarem uma semana na capital federal - Brasília (DF) -, conhecendo e vivenciando no Senado Federal, o trabalho dos parlamentares.

Neste ano, o tema da redação é “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”. A ideia é incentivar a reflexão e a busca por soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios enfrentados pelo Brasil e pelo mundo. Os autores das melhores redações participarão da Semana de Vivência Legislativa, que vai ocorrer de 18 a 22 de agosto.

O estudante Renan Nogueira, ex-aluno na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio São Raimundo Nonato, em Santarém, foi o grande vencedor do Pará na edição 2024 do Programa Jovem Senador e representou o estado na etapa nacional em Brasília (DF). “Estimular o protagonismo juvenil é fundamental para que tenhamos jovens cada vez mais atuantes, especialmente na política. Renan é um exemplo de como a dedicação nos estudos faz a diferença. Seguimos juntos fazendo a diferença para que todos os nossos estudantes tenham chances de ir além", disse o secretário de Estado de Educação do Pará, Rossieli Soares.

Renan foi selecionado por meio de um concurso de redação, que ocorre anualmente, para vivenciar uma semana de atividades do Poder Legislativo do Brasil. O tema de 2024 foi “Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia”. Atualmente universitário, Renan Nogueira disse que é muito importante que a juventude brasileira de escola pública participe do processo seletivo do Jovem Senador. “Esse é um espaço nosso. É uma oportunidade nossa e nós temos que tentar. O programa é uma forma de dar visibilidade aos jovens da periferia, da região de rios, das comunidades tradicionais e da zona urbana, um mecanismo para ecoar as vozes que estão espalhadas pelo Brasil”, disse. “Você, jovem do ensino médio de escola pública, não perca a chance de se tornar um jovem senador. É uma vivência única, que você não vai se arrepender”, afirmou.

Seleção

Para participar, o estudante precisa estar devidamente matriculado e frequentar escola pública da rede estadual de ensino. Ter, no máximo, 19 anos de idade completados até 31/12 de 2025.

Na primeira etapa, cada escola é responsável por selecionar a melhor redação. Após esse processo, a selecionada deve ser enviada para a Secretaria de Estado de Educação. A secretaria, então, define os três melhores textos, sem promover uma classificação entre eles.

Em um segundo momento, o Senado faz a seleção da melhor redação de cada um dos estados e o autor ou autora do trabalho escolhido se torna um jovem senador ou senadora, representando seu estado ou o Distrito Federal na Semana de Vivência Legislativa em Brasília. Todas as despesas com deslocamentos, hospedagem e alimentação durante a Semana de Vivência Legislativa serão pagas pelo Senado Federal.

A escola, professores e alunos devem fazer o download do material necessário para a participação no Concurso de Redação do Senado Federal no site: https://www12.senado.leg.br/jovemsenador#