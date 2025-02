Estado entrega mais de 600 óculos de grau a moradores de Ananindeua

O Governo do Pará entregou, na manhã desta terça-feira (11), mais de 600 óculos de grau à população do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. As entregas, na Usina da Paz Professor Amintas Pinheiro, no Bairro Icuí-Guajará, beneficiaram pessoas atendidas no último dia 3 de janeiro, durante ação do Programa “Governo do Pará nos Bairros”, como parte da celebração pelos 81 anos do município.

Durante o evento, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, destacou a importância da iniciativa. “Este é um programa que visa dar mais saúde à população, principalmente àqueles que não podem pagar por uma consulta oftalmológica ou comprar novos óculos. É um projeto importante, que já beneficiou mais de 10 mil paraenses, e continuaremos trabalhando, seja por meio do Programa 'Governo do Pará nos Bairros' ou pelo Programa 'Por Todas Elas', para garantir mais saúde em todos os bairros da Região Metropolitana de Belém e por todo o Pará”, garantiu Hana Ghassan.

Mais de 600 óculos de grau foram entregues à população, informou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga. “Esta entrega é fruto da ação do 'Governo do Pará nos Bairros' realizada em janeiro, aqui em Ananindeua. Vamos seguir com programações itinerantes por todo o Pará, por bairros de Belém e Ananindeua, para levar, cada vez mais, serviços essenciais do Estado para a população”, disse a titular da Seac.

Qualidade de vida

A estudante Graziele Lírio, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma das contempladas. “Há um tempo eu precisava trocar de óculos, pois o meu já estava todo arranhado e embaçado. Aproveitei essa oportunidade que o Governo ofereceu para conseguir novos óculos. Agora, vou enxergar melhor, até mesmo as letras de longe. Era algo que eu queria, pois já estava me incomodando muito”, contou Graziele.

Quem também vai enxergar melhor a partir de agora é a estudante Ana Clara de Sousa. “Ao longo do Ensino Médio eu descobri que precisava de óculos, e a falta deles estava me trazendo muitos problemas, como dores de cabeça e dificuldades na leitura. Quando descobri que teria essa ação aqui na Usina da Paz, vi que poderia conseguir novos óculos, e deu tudo certo. Agora [eles] vão melhorar muito os meus estudos e minha concentração. Vou me sentir melhor com isso”, afirmou a estudante.

O aposentado Paulo Cabral conseguiu seus óculos novos, e também para o neto. “Isso representa muito, e eu sou só gratidão pelo Governo estar trazendo esse trabalho para as comunidades. Eu e meu neto estávamos precisando, porque hoje é muito difícil conseguir um oftalmologista. Só agradecemos por estes óculos, que vão ajudar muito daqui pra frente”, assegurou Paulo.

Serviço: As pessoas que não puderam participar da entrega nesta terça-feira (11) podem comparecer à UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro - na Estrada do Icuí-Guajará, esquina com Avenida Independência - para retirar os óculos, mediante apresentação um documento de identificação oficial com foto.