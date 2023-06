Escritor fluminense realiza ação de educação ambiental e incentivo à leitura em Barcarena

O escritor fluminense Thiago Cascabulho realiza, na próxima terça-feira (27), encontros em escolas municipais de Barcarena, nordeste do Pará, com o objetivo de promover a educação ambiental e o incentivo à leitura, por meio do programa Abraça o Mar. Até o dia 30 de junho, serão beneficiados cerca de 600 estudantes de oito escolas municipais da cidade.

A iniciativa vai incentivar a realização de trabalhos em sala de aula a partir da leitura do livro “Lua, Colar, Coral, Mar”, obra de Cascabulho que busca sensibilizar e fortalecer a conexão dos leitores com as águas e meio ambiente, transmitindo reflexões sobre a pesca predatória, resíduos plásticos no oceano e mais. O livro foi selecionado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD Literário) para ser adotado pelas turmas do 4ª e 5º anos do ensino fundamental de todo o Brasil.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Biblioteca comunitária em Belém: conheça quatro espaços para ler livros de forma gratuita]]

“Lua Colar é um livro de muitas camadas, mas é inegável sua forte mensagem em defesa das águas. Ele fala a respeito do oceano e é para todas as idades e regiões, não somente para as cidades do litoral. Afinal, todo o planeta está conectado e é dependente da saúde do mar”, reflete o autor Thiago.

Além dos encontros em Barcarena, o Abraça o Mar já passou por São Bernardo (SP), e estará presencialmente em São Luís (MA) no segundo semestre. A iniciativa também pode ser realizada de forma online e gratuita por qualquer escola. O projeto é incentivado pelo Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

O projeto

O Abraça o Mar promove, a nível nacional, discussão que envolvem preservação do meio ambiente e leitura. O projeto ainda oferece aulas à distância sobre educação ambiental e literatura gratuita no site, voltadas para professoras e professores do fundamental I, com diploma de curso livre de 8 horas, certificado pela Pedagogia para Liberdade. Abraça o Mar também está em sintonia com a Década do Oceano, campanha lançada em 2021 pela ONU, que objetiva incentivar a ciência oceânica e a conscientização ambiental.

“Nosso curso é tanto uma forma de ensinar a metodologia do projeto para as professoras quanto um caminho para apresentar reflexões contemporâneas no campo da educação ambiental, como os conceitos de “Cultura Regenerativa” e “Ecologia Profunda”, conta Laura Amorim, educadora socioambiental e produtora do projeto.