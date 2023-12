Escola de Aplicação da UFPA lança edital para ingresso de novos alunos para educação básica

Nesta sexta-feira (22), a Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou o edital do Processo Seletivo para ingresso de novos alunos na Escola de Aplicação da UFPA para o ano de 2024. A proposta foi feita pela Direção da Escola de Aplicação da Universidade (EAUFPA), que é uma escola pública responsável pela oferta de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. No total, são 123 vagas imediatas, 9 vagas PcD e 175 vagas para o cadastro reserva.

As inscrições começam no dia 02 e vão até o dia 11 de janeiro, sendo feita via site do Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA). Os interessados em participar do processo seletivo devem está cursando a mesma série que possui no certame, em 2024, ou ter concluído em 2023 a série anterior. Os candidatos que concorrem às vagas PcD também irão concorrer às vagas de ampla concorrência.

Para a Educação Infantil, na categoria que pretende entrar no pré I, o público deve possui quatro anos completos ou obter a idade até o dia 31 de março de 2024. Já para o pré II, é necessário ter cinco anos completos ou completar até a mesma data do público destinado ao pré I. As vagas imediatas serão 20 vagas de ampla concorrência e a cota PcD terá duas vagas. Já o cadastro de reserva é destinado para 15 vagas, também de ampla concorrência.

Com relação aos anos iniciais do Ensino Fundamental, entre o 1° ano até o 5° ano, será destinada uma vaga imediata de ampla concorrência e cinco para cadastro de reserva. O público deve possuir seis anos ou completar a idade no ano que vem para poder participar do processo seletivo do 1° ano. Para o 2° ano, as crianças devem possuir sete anos, já para o 3° ano, é necessário ter ou completar oito anos. Os alunos do 4° ano devem ter ou completar 09 anos, assim como o 5° ano, em que o candidato precisa ter 10 anos.

Nos anos finais do Ensino Fundamental, entre o 6° até o 8° ano, os alunos devem obter ou completar, respectivamente, 11, 12 e 13 anos. Para o 6° anos, serão 28 vagas imediatas de ampla concorrência, com duas vagas para PcD e 45 vagas de reserva. Com relação ao 7° ano, serão disponibilizadas 15 vagas de ampla concorrência, com uma vaga disponível para PcD e 30 para candidatos reserva. Por último, o 8° Ano terá 25 vagas imediatas, duas para PcD e 30 de vagas reservas.

Os interessados na categoria de Ensino Médio, e que vão competir pelo 1° ano, irão disputar as 15 vagas imediatas de ampla concorrência. Para o público PcD, será uma vaga e, no total, serão 20 vagas reservadas. É necessário que os candidatos tenham 15 anos ou completar a idade até o dia 31 de março de 2024.

Inscrição e Sorteio Público

A taxa de inscrição será no valor de 25 reais e deve ser realizada no nome e CPF do estudante. O responsável legal pelo candidato deverá pagar pela inscrição até o dia 18 de janeiro de 2024. Para requerer a isenção da taxa, que poderá ser feita entre os dias 02 e 04 de janeiro, o responsável deve acessar o endereço eletrônico do Ceps para fornecer seu Número de Identificação Social (NIS) e está registrado como participante dos programas sociais do governo federal. O resultado das isenções será divulgado no dia 10 de janeiro.

A seleção dos candidatos inscritos será feita por sorteio público on-line, que inclui a numeração de cada inscrito. O sorteio será a partir das 9h30 do dia 23 de janeiro. "Neste edital, nós realizamos um sorteio público para essas vagas. O candidato se inscreve no site do Centro de Processos Seletivos, tem a sua inscrição homologada e na data marcada no edital, haverá um sorteio. Esse sorteio é realizado de forma virtual, utilizando uma plataforma para sorteios, que será realizado dentro da Universidade Federal do Pará, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da escola e pelo canal oficial da escola de aplicação. Então esse sorteio é feito na presença da Comissão de Matrícula que é instituída por uma portaria da Escola de Aplicação, onde nós temos representação de pais, de estudantes, de docentes, técnicos administrativos da escola e esse sorteio ocorrerá em janeiro e todas as vagas serão sorteadas no mesmo dia", explica o diretor da UAUFPA, Prof. Edilson Neri Júnior.

Segundo o diretor, o sorteio garante a igualdade com relação às condições de participação para todos os estudantes que serão candidatos, além de atender a questão das cotas PcD. "É importante que, ao se inscrever, o candidato ou seu responsável legal, leia atentamente o edital e verifique as condições para inscrição, uma vez que para cada série há uma idade específica para o ingresso. O estudante deve estar na idade correta para a série o qual ele pleiteia a sua vaga. A escola de aplicação tem adotado esta forma de ingresso, o sorteio público, porque nós entendemos que esta é a forma mais democrática para o ingresso na escola", disse.

Após o resultado final do sorteio, no dia 29 de janeiro, os candidatos serão encaminhados para efetivação da matrícula e irão receber um kit no dia 30 de janeiro, que será disponibilizado pela coordenação de ensino em que o aluno concorreu a vaga.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)