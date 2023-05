Enquete sobre regulamentação da Inteligência Artificial divide internautas de O Liberal

O Chat GPT é a mais recente novidade da humanidade. No Brasil e no mundo, a chegada da plataforma promete alterar profundamente o comportamento humano nos próximos anos. Defensores da Inteligência Artificial acreditam que o desenvolvimento de dispositivos como o Chat GPT veio para ajudar a humanidade. No entanto, outros especialistas alertam para o risco que o domínio da Inteligência Artificial poderá trazer à sociedade. É o caso do Geoffrey Hinton, ex-executivo do Google que foi chamado de “Padrinho da Inteligência Artificial‘. Ele confirmou no início do mês que deixou seu cargo na empresa e está preocupado com os “perigos” da tecnologia que ajudou a desenvolver.

A medida que a Inteligência Artificial se desenvolve, um número crescente de legisladores, grupos de defesa e especialistas em tecnologia levantam alarmes sobre o potencial de uma nova safra de chatbots com inteligência artificial para espalhar desinformação e gerar mais caos no planeta. Os especialistas defendem a criação de uma legislação que regulamente a Inteligência Artificial.

Aproveitando o debate, O Liberal realizou, este sábado (13), a seguinte enquete para seus leitores do portal e das redes sociais: ‘Na sua opinião, a Inteligência Artificial deve ser regulamentada?’. As opções disponíveis foram: ‘Sim, deve ser totalmente regulamentada para proteção de seus usuários’, ‘Sim, mas de forma moderada, com equilíbrio e segurança’, e ‘Não, a IA deve ser desregulamentada para permitir maior liberdade’.

Na enquete realizada entre os seguidores do Twitter de O Liberal, 52,6% concordaram que a IA precisa ser regulamentada; 26,3% são contra qualquer tipo de regulamentação da Inteligência Artificial, pois acreditam que isso dê mais liberdade; Para 21,1%, a IA precisa ser regulamentada, mas com moderação. Entre os leitores do portal O Liberal, a maioria acredita que a melhor opção é regulamentar com moderação.

“Tudo precisa ser regulamentado. A televisão, os remédios, as profissões. Porque não a IA?”, comentou o leitor Yuri Garapé. “A inteligência artificial provocará um desemprego em massa sem precedentes!”, escreveu Walter Lima no Instagram. “Não, liberdade é liberdade, não estamos numa ditadura”, comentou outro internauta, Ycaro Sobral. Na publicação no perfil do Instagram, as opiniões ficaram divididas.