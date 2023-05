​Encontro debate soluções para cidades mais sustentáveis e inclusivas

Até o próximo domingo (07), Belém recebe o “Encontro das cidades, da Amazônia e do Brasil”, que busca discutir soluções para cidades mais sustentáveis e inclusivas. A programação de abertura ocorreu nesta sexta-feira (05), no teatro Estação Gasômetro. Neste sábado (08), o encontro prossegue com debates e painéis no mesmo espaço. Outros locais da cidade também vão receber atividades paralelas. O evento é resultado da parceria entre a ONG Laboratório da Cidade e o 5º Encontro de Urbanismo Colaborativo (Courb), com objetivo de levantar e debater, dentro de um formato inovador, os principais desafios que as cidades brasileiras e seus moradores enfrentam no cenário atual.

A abertura do evento contou com a presença da secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal, de Lygia Nassar (LdC) e Júlia Ceccon (Courb). Iniciando a programação, Úrsula Vidal destacou que eventos como esse são fundamentais para que se aprofunde o entendimento de que existe uma Amazônia urbana que precisa também ser considerada nos recursos que são planejados para investimento na região. Ela enfatizou também que esse ponto é importante para que a Amazônia seja compreendida em sua complexidade, que é floresta, mas também cidades, onde vivem mais de 80% da população na região.

“Por isso, nos espaços de discussão sobre a região, temos reivindicado a fala, mostrando a realidade, com o protagonismo que temos de ter. Por exemplo, precisamos entender que investir na Amazônia é também investir para melhorar o acesso a saneamento básico, entre tantas outras questões”, afirmou.

Durante o pronunciamento, Úrsula também destacou o conhecimento e a ciência produzidos na Amazônia. “Temos dezenas de instituições que pesquisam, conhecem e têm soluções. Precisam ser mais conhecidas e consideradas”, comentou, citando com críticas a divulgação da criação de um centro de estudos na Universidade de São Paulo (USP) voltado para a Amazônia, “sem que as instituições locais e pesquisadores daqui tenham sido mencionados ou procurados”, afirmou.

Lygia Nassar, do Laboratório das Cidades, idealizadora do encontro, frisou a importância de se buscar cidades mais humanas, com projetos de urbanismo e políticas públicas pensadas para o espaço coletivo. Ela também reforçou a necessidade de um ambiente de diálogo, que busque fomentar ecossistemas inovadores construíd​​os através da colaboração de todos. “É importante estarmos nesses espaços para que possamos conhecer mais o que está sendo pensado, mas também que os gestores nos ouçam. Sabemos que os governos sozinhos não podem fazer tudo e o Laboratório vem nesse sentido de incluir mais a sociedade civil nesse esforço e diálogo”, disse.

Já Júlia Ceccon, representante do Courb, comentou sobre a escolha de Belém para realização do evento, pela importância que a Amazônia tem no cenário nacional. “Fundamental dialogarmos, conhecermos e aprendermos, para atuar de forma conjunta”, apontou.