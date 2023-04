Ministro das Cidades, Jader Filho, participa do 2º encontro do Parlamento Amazônico Brasileiro

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) foi sede da 2ª Reunião de 2023 do Parlamento Amazônico Brasileiro que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 27, no auditório João Batista. Com mais de 20 anos de existência, o Parlamento Amazônico congrega 270 deputados estaduais dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, com o objetivo de unir forças políticas entre os estados para solucionar problemas comuns entre eles.

O deputado Gustavo Sefer, segundo vice-presidente da Casa Legislativa, conduziu os trabalhos. "Estamos felizes em realizar um encontro tão importante como esse. Temos assuntos em comum e devem tratados de maneira ampla e avançar nas dificuldades. Unidos, tenho a certeza que conseguiremos", disse ele.

O Ministro das Cidades, Jader Filho, representante do Presidente da República, participou da reunião e ouviu as colocações dos parlamentares. "Discutir com os parlamentares da Amazônia as políticas públicas que chegarão é mostrar que o presidente Lula está tendo prioridade nas ações que são para os amazônidas".

O Ministro comentou sobre o retorno do Minha Casa, Minha Vida e projetos do Governo Federal para os nove estados que compõe a Amazônia Legal - Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. "O Minha Casa Minha Vida vive um momento especial. O projeto traz dignidade aos que precisam de moradia e respeito", disse o Ministro das Cidades, Jader Filho.

O deputado Aveilton Souza, Secretário de Meio Ambiente do Parlamento Amazônico falou que a Assembleia Legislativa do Pará está contemplada em sediar um encontro sobre a Amazônia. "Estamos muito felizes em receber os deputados dos estados da Amazônia Legal. Vamos discutir as pautas em comum desse estado e uma delas é a regularização fundiária, a infraestrutura, o transporte, em diversas locais e principalmente o meio ambiente", destacou ele. "Os deputados que integram o Parlamento Amazônico levarão para alguns Ministérios de Brasília pautas que garantem ações positivas para a Amazônia. Esse encontro fortalece a Amazônia que é protagonista das suas ações, representadas por esse parlamento. Vamos levar cada vez mais a discussão da Amazônia para Brasília e no âmbito internacional", finalizou.

A primeira mulher a presidir o Parlamento Amazônico, Edna Auzier, destacou a importância do debate. "O que acontece, hoje, aqui é a integração de estados que desejam a regularização fundiária, através do fortalecimento da mineração, da remuneração da nossa BRs. Temos uma Amazônia rica, mas a população é pobre. Resolvemos nos unir, temos que ouvir a população dos estados", pontua.

"Vamos fazer uma marcha até Brasília e reivindicar a nossa Amazônia. É necessário a integração mais e mais do Parlamento Amazônico seremos mais objetivos no fortalecimento, na economia da Amazônia. Temos que trazer qualidade de vida para a nossa população. A Amazônia, hoje, vive um cenário político favorável. Temos ministros, senadores com uma força em Brasília. Essa é a oportunidade de cobrarmos políticas públicas para Amazônia. Queremos que a Amazônia possa gerar empregos. O Parlamento Amazônico vai fazer essa transformação", concluiu a deputada Edna Auzier.

No encontro, o presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tose, disse que a instituição possui e disponibiliza para os estados da Amazônia Legal, linha de crédito na busca de soluções para cada região. "Essa união entre os parlamentares que integram o Parlamento Amazônico, busca para a população, soluções de infraestrutura para os que vivem nos estados que fazem parte do Parlamento Amazônico. Essas soluções devem ser feitas com uma visão externa da Amazônia. É importante que deputados, senadores, possam resolver as questões de sistema de serviços públicos de uma determinada localidade", declarou.

Participaram do encontro os deputados: Andreia Xarão, Elias Santiago, Coroneil Neil, delegado Nilton Neves, Dirceu Tem Caten, Fabio Figueiras, Iran Lima, Josué Paiva, Lívia Duarte, Renato Oliveira, Torrinho Torres e Wescley Tomáz; além de deputados dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A próxima reunião será no dia 31 de maio, no estado do Acre.