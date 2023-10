Empresária de Castanhal supera doença ao se dedicar a arte de maquiar noivas

Ser empreendedora nunca foi vontade da maquiadora Johelma Carvalho, de 39 anos. A castanhalense que hoje é referência em maquiagem de novas e cursos de auto maquiagem, conta que nunca sonhou em trabalhar nesse ramo.

“Eu nunca imaginei que fosse empreender um dia. Eu imaginava que iria trabalhar a vida toda com meu marido administrando a sua clínica de odontologia, mas tudo mudou em 2015”, contou.

Para a Johelma o ano de 2015 seria o último de sua vida, foi quando começou a batalha para tratar da evolução severa da fibromialgia- doença que causa dores generalizadas e não tem cura.

“A fibromialgia evoluiu de uma forma tão intensa e eu passei por diversos hospitais em Belém e todos os médicos tinham receio de pegar o meu caso porque os músculos do meu rosto desciam para o pescoço e por conta disso eu parei toda a minha vida para poder ir em vários médicos”, relatou. Até que conheci um médico de doença crônica e descobri que meu problema também envolvia a parte neurológica”, disse Johelma.

O médico orientou que a paciente buscasse fazer algo que gostasse muito e que lhe desse muito prazer ao mesmo tempo, como forma de amenizar as dores fortes.

“Ele disse que mesmo que eu acordasse e dormisse com dor eu precisava fazer algo que me desse prazer e eu amava me maquiar porque eu me achava bonita e com alta estima elevada. E ele disse para eu fazer cursos e eu disse que não iria conseguir porque estava sempre dopada com tantas medicações e ele falou para eu ir mesmo dopada porque o curso iria liberar hormônios do prazer que iriam bloquear um pouco as dores”, relembrou.

O primeiro curso de auto maquiagem foi feito em Castanhal e para exercitar as técnicas aprendidas, Johelma chamou as amigas.

“Comecei a maquiar as minhas amigas em casa e um delas começou a me fotografar e criou um Isntagram. E ela disse que acreditava muito em mim, mas eu dizia que não tinha condições de trabalhar porque era doente e sentia muitas dores. Foi que com esse pouco de conhecimento, já em 2016, montei cursos de auto maquiagem aos sábados na minha casa e lotava de mulheres, mas meu marido disse que eu deveria ter uma salinha e montamos uma em cima da clínica e assim foi o começo”, contou a maquiadora.

Em pouco mais de um ano após ter decidido se dedicar a maquiagem as dores crônicas e fortes causadas pela fibromialgia sumiram. “Quando eu percebi não tinha mais dor e não continuei com os tratamentos. A maquiagem me salvou e me curou e hoje sei que era um propósito de Deus na minha vida. Ser uma empreendedora foi a minha descoberta por meio da dor”, disse.

Pouco antes da pandemia a sucesso da maquiadora já estava consolidado e os cursos deram espaço para a produção de noivas. “A minha primeira nova foi a funcionária do meu marido e eu postei a produção no Isntagram e foi então que começaram a vir as noivas”, relembrou.

Até um espaço bem maior foi elaborado somente com esses fins, mas a pandemia chegou e por pouco o sonho não foi interrompido. “Eu não sabia como iria fazer para manter a casa que foi preparada para o trabalho de produção de noivas. Foi então que a minha amiga Letícia que morava no Japão me deu a dica de vender cursos online de maquiagem para as brasileiras que moravam lá e deu certo”, disse.

E hoje totalmente livre da doença e focada na maquiagem a empreendedora começa a sonhar mais alto. “Me sinto realizada profissionalmente e estou com projetos novos ainda para este ano, mas sei que tudo tem um propósito e tem que esperar a hora certa de Deus”, falou.