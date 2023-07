Influenciadora digital realiza sonho de ser empreendedora

Um sonho, uma ideia e força de vontade para colocar em prática um projeto, aliado com o momento certo fez nascer mais uma empreendedora em Castanhal. É a Letícia Caroline Marques Shibayama, mais conhecida como Letícia Leite, nome de solteira.

Aos 30 anos, Letícia Leite conta que chegou o memento da virada de chave e a modelo e digital influencer dá lugar a mais uma habilidade, a de empreendedora.

“Eu acredito que nossa vida é feita de ciclos e percebi que é o momento de parar de trabalhar só como digital influencer e que estava na hora de focar em algo meu e no meu sonho que sempre foi o de ter a minha marca de botas. Sou apaixonada por esse tipo de sapato. Já tive uma coleção de óculos com o meu nome em parceria com uma ótica e foi uma grande experiência”, contou a empreendedoras.

Mas bota é um calçado não tão habitual no Pará. Quanto a isso a empreendera diz que quer fazer como que as pessoas mudem um pouco o conceito.

“É uma peça atemporal independente de estamos num clima mais quente. E quero mostra como usar e a diversidade que essa peça nos proporciona sem estarmos fora da moda ou de estilo. Eu quero adaptar esse estilo aqui no Pará, porque na nossa região nordeste as pessoas só lembram de botas quando chega na época das feiras agropecuárias, como a nossa Expofac”, contou.

A marca se chama Trendz Calçados e as vendas serão feitas on line por meio das redes sociais no @trendz_oficial.

“As entregas em Castanhal não terma custo algum, exceto para outros municípios mediante pagamento de taxa. Quero que as possam usar botas e outros calçados e se sentirem mais poderosas e elegantes e ao mesmo tempo donas de si. Porque quando eu estou mal e coloco uma bota ela realmente muda o meu cotidiano”, comentou Letícia Leite.

Carreira

A carreira de digital influencer é uma das mais desejadas, principalmente por jovens. Mostrar produtos, ser convidado para lançamentos de grifes, lojas e ainda ter o famoso “recebido” são os grandes atrativos. Mas como Letícia explica, é uma trabalho que vai mudando o tempo todo e precisa de dedicação e aperfeiçoamento.

“Trabalho desde 2018 e em junho de 2019 fui morar no Japão com meu esposo e retornamos em 2021. Então decido resolvi voltar com minha carreira de digital influencer e as coisas foram fluido e convites foram surgindo e Deus abrindo portas. Eu percebi que era isso que eu queria para a minha vida e fiz muitos cursos para me aperfeiçoar. Mas agora é o momento de dar uma modificada no meu conteúdo. Eu não vejo mais a necessidade de fazer provadores por que já está ficando ultrapassado. Vou continuar como produtora de conteúdo nas minhas redes sociais e pretendo me aperfeiçoar mais em marketing e vendas cada dia mais porque sempre tem inovação”, disse a influenciadora digital.

Redes

@leticialeite

@trendz_oficial