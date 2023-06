Em quatro meses de campanha, Pará vacina apenas 6% da população com a bivalente

Apenas 6,45% do público elegível do Pará tomou a vacina bivalente em quase quatro meses de campanha. De acordo com dados da Secretaria de Saúde Pública do Pará (SESPA), a campanha de vacinação contra a Covid-19 com o imunobiológico bivalente começou oficialmente dia 27 de fevereiro de 2023. Até a presente data, o Pará registrou 454.202 pessoas imunizadas. Para o cumprimento da meta, ainda faltam 6.583.050 pessoas serem vacinadas.

A população a ser vacina com a bivalente no Pará é de 7.037.252, sendo que o indicador a ser alcançado é de 90 % da população alvo. Vale ressaltar, que por questões de logísticas e operacionais, o Pará ainda não recebeu do Ministério da Saúde a quantidade total de vacinas bivalentes para imunizar toda sua população alvo.

A secretaria informa que a população deve procurar as salas de vacinação dos seus municípios o mais rápido possível apesar da vacinação ainda não ter data de encerramento.

VEJA MAIS

Com relação a realidade de Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), informa que está abaixo da meta, com uma cobertura de 36.89%. Desde o dia 1 de março, quando iniciou a vacinação com a Pfizer Bivalente, foram vacinadas 141.109 pessoas. A meta da capital do estado é de imunizar 387.743 pessoas.

A nível de Brasil, somente 13% do público elegível do país tomou a vacina bivalente contra a covid-19, disponível desde 24 de abril para todos aqueles com mais de 18 anos, segundo dados do Ministério da Saúde computados pela Folha de S. Paulo. O percentual corresponde a cerca de 21,3 milhões de pessoas. Entre os mais jovens, de 18 a 29 anos, a situação é a mais crítica: apenas 4,8% se vacinaram com a bivalente.

Em Belém, a vacina Bivalente contra covid-19 segue disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, assim como outros grupos prioritários (definidos pelo Ministério da Saúde), que tenham completado esquema básico de vacinação (D1 e D2) e cujo intervalo da última dose realizada seja de, no mínimo, 4 meses.

Os idosos, pessoas de 12 a 59 anos com comorbidade; gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto; pessoas com imunossupressão (a partir de 12 anos); com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade), fazem parte do grupo prioritário.

A vacinação não tem data para encerramento .A população pode procurar todas as salas de vacinação do município no horário de 8h às 17h. Além das universidades Fibra, Unama, Unifamaz e Uepa-Escola de enfermagem, que funcionam de 9h às 17h; e os hospitais militares que funcionam em horário diferenciados:Hosp Aeronáutica: 8 às 17h - segunda a sexta; Hosp Exército: seg a sexta-feira - 8 às 12h; Hosp Naval: terça e quinta de 8 às 12h.

A Sesma também informa que as Unidades Municipais de Saúde de Belém darão continuidade à aplicação das vacinas de rotina, conforme recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Influenza

A campanha de vacinação contra a Influenza foi prorrogada até o próximo 30 de junho. Por isso, é importante a população ficar atenta e não perder essa oportunidade.

A vacina contra Influenza está liberada para toda a população, a partir dos seis meses de idade, além de continuar para os grupos prioritários já definidos pelo Ministério da Saúde. O Programa Nacional de Imunizações reitera que permanece a importância da vacinação dos grupos de risco, para evitar o contágio da Influenza e, principalmente, seus agravamentos.