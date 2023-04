Em março, Pará registra redução de 40% nos índices de crimes violentos; veja os dados

De acordo com dados divulgados neste fim de semana pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o mês de março de 2023 foi o melhor mês em termos de segurança pública, desde 2010. Os números apontam uma redução de 40% nos indicadores de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que reúne homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, em comparação a março de 2019.

No período analisado pela Siac, 1º a 31 de março de 2023, foram registrados 155 Crimes Violentos Letais Intencionais em todo o Estado. Esse dado, em comparação ao ano passado, quando foram contabilizados 188 CVLIs, demonstra uma queda de 17,55%.

A redução também é verificada em relação a 2019, quando foram computados 261 crimes violentos. A análise dos índices, ressalta o titular da Segup, Ualame Machado, aponta o caminho certo que vem sendo trilhado pela política pública de segurança em vigor no Estado. “Os resultados em março só vêm demonstrar o muito que tem sido feito pelo governo do Estado para combater de forma séria a criminalidade. Ano após ano, estamos colhendo meses ímpares no que diz respeito à redução, e março de 2023 vem confirmar isso”, frisou o secretário.

Outros números

Nos crimes de homicídios dolosos, o Pará também registrou queda em março. Foram 148 homicídios contra 176 em 2022, 184 em 2021, e 249 em 2019, destacando reduções de 15,91, 19,5% e 40,56%, respectivamente.

Outro crime que apresentou queda em março foi latrocínio, com o registro de quatro casos - diminuição acima da metade dos registros (55,56%), diante dos dados de 2022, quando houve nove ocorrências.

O primeiro trimestre deste ano também apresenta outras reduções consideráveis. Foram computados 464 Crimes Violentos de 1º de janeiro a 31 de março, uma queda de 14,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022, e de 41,2% em comparação ao mesmo período de 2019. Foram 326 vidas preservadas em 2023 em relação a 2019.

Investimentos

Segundo o órgão, a queda se deve aos investimentos à inteligência e à integração, que completam a política dos três “Is” da Segurança Pública, afirma Ualame Machado. “Foram quatro anos em que pontuamos a necessidade de mudar o cenário da criminalidade, e a população paraense experimenta essa realidade. Foram fortes investimentos somados às demais estratégias de segurança, que impactam positivamente nos indicadores de criminalidade no Estado”, informa o secretário.

Ao longo dos últimos anos, o Pará ampliou os efetivos das polícias Militar, Civil, Científica, e do Corpo de Bombeiros Militar, e nomeou novos policiais penais e agentes de trânsito. O Sistema de Segurança também vem realizando inúmeras operações, como “Esperável”, “Tolerância Zero” e “Polícia Mais Forte”, que resultam em prisões e ações estratégicas que desarticulam o crime organizado no Estado, a exemplo da operação conjunta com a polícia do Rio de Janeiro (RJ) contra associações criminosas.

A construção de políticas públicas sociais, por meio do Programa Territórios pela Paz (TerPaz), consolidadas nas Usinas da Paz, também contribuem para o cenário de redução da violência.

Por fim, o aporte recente de R$ 25 milhões em investimentos estratégicos pelo Executivo Estadual garante proteção e defesa dos agentes de segurança pública.