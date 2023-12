Em Bragança, Segup instala Centro Integrado de Comando Móvel na orla da cidade

Lançada em todo o Pará pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a operação “Festas Seguras 2023” intensifica, nessa segunda fase de ações, o policiamento e ações ostensivas nos principais balneários e praias nas festas de final de ano. Em Bragança, nordeste paraense, foi instalado, no sábado (23), na orla da cidade, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM), para garantir o monitoramento, segurança e tranquilidade também por conta da tradicional festividade de São Benedito, padroeiro do município.

A instalação do Centro Integrado tem como principal objetivo garantir uma estrutura moderna e eficiente para aprimorar a gestão integrada e eficiente do sistema de segurança pública, neste período de festas de fim de ano, com especial destaque para a festividade de São Benedito, informou o secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira.

“Dentro do planejamento da Secretaria de Segurança Pública para as festas de final de ano foram elaboradas diversas frentes de atuação. Em especial na cidade de Bragança, por ocasião também do festejo de São Benedito, trouxemos o Centro Integrado para garantir a segurança, a integração dos órgãos e o atendimento à população em casos de ocorrências”, informou.

Em Bragança, estão instaladas 13 câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos, que são acompanhadas em tempo real pelas forças de segurança. Equipes da Polícia Civil atendem às ocorrências e atuam em conjunto com a Polícia Militar no policiamento ostensivo e rondas preventivas, e ainda com o Corpo de Bombeiros Militar para atendimentos pré-hospitalares.

Prevenção

Dentre as ações desenvolvidas pelas equipes de segurança estão o monitoramento das vias por meio de câmeras, rondas policiais ostensivas e preventivas nas principais vias de acesso ao município, principalmente ao local do evento, a fim de evitar ações criminosas.

A praia de Ajuruteua também receberá atividades das forças. Na faixa de areia haverá orientações e prevenção oferecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, ordenamento do fluxo de trânsito na Rodovia PA-458 e policiamento ostensivo em toda a extensão da praia.

O coordenador do centro móvel em Bragança, coronel Wellington Magalhães, reforça o afinco das forças de segurança para assegurar tranquilidade nas festas de final de ano. “Todos os órgãos integrados estão concatenados para garantir o bem-estar da população. O Governo do Estado através dos investimentos nesta operação vem garantindo isso neste mês e aqui não será diferente. Estamos aqui para que a população possa aproveitar sem intercorrências, mas que se precisar, poderá contar conosco”, disse

Operação Festas Seguras

As ações da “Operação Festas Seguras” tiveram início no dia 1º de dezembro, e contam com o reforço de mais de 4.500 mil agentes de segurança em todo território paraense, com uso de viaturas, embarcações e aeronaves, além da cavalaria, garantindo a segurança da população e do patrimônio público e privado, com ações preventivas e repressivas.