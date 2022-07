É Pará Isso: Santa Bárbara e suas opções de veraneio para quem curte a região de Mosqueiro

Julho chegou, e com ele o tão esperado verão amazônico – que demorou a emplacar. Então uma dica de lugar para se refrescar cai bem, certo? E se forem três? A Izabela Nascimento (@izabelarn) não economizou e fez um roteiro proporcional ao calor que estamos sentindo. A rota fica lá para as bandas de Santa Bárbara, caminho de quem vai para Mosqueiro, localidade repleta de lindos balneários, que fazem sucesso com quem quer curtir com um pouco mais de tranquilidade. Então se fores para a Bucólica e quiseres conhecer um local novo, fica esperto.

Distante cerca de 50 quilômetros de Belém, Santa Bárbara fica na PA 391, também conhecida como Rodovia Engenheiro Augusto Meira Filho, a popular “Estrada de Mosqueiro”. Uma vez na Rodovia, o caminho é por Genipaúba. Você pode ir de carro ou, ao chegar em Genipaúba de ônibus, pegar um mototáxi.

O primeiro balneário desta rota é o Maranga, composto por um lindo lago de águas azuis e imenso bosque verde. A entrada para o Maranga custa R$ 5. Para quem é de piquenique, o lugar é mais que indicado: você pode levar sua comida para o local – desde que consuma as bebidas comercializadas no restaurante.

A segunda parada fica na Vila de Maurícia: uma linda orla construída por sobre o Furo das Marinhas, situada na parte do rio com vista para a Ilha de Mosqueiro. Trata-se de um local público, então não há cobrança de entrada e você pode levar o que quiser, ou então se abastecer em mercados ou nos bares que ficam na orla.

Para fechar o roteiro, vamos de Balneário Lagoinha. O local conta com um imenso igarapé represado, que mantém águas geladas e convidativas. Com um ambiente acolhedor, cheio de mesas e guarda-sóis, o local conta ainda com hospedagem para quem quiser dar uma esticadinha maior e passar a noite. A entrada para o balneário custa R$ 8. Já as diárias custam R$ 180 para quartos triplos.

Os balneários de Santa Bárbara foram revelados por Izabela Nascimento (@izabelarn) em sua mais recente aparição nas plataformas digitais do Grupo Liberal. Ela integra o projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.