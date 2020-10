Dois bebês de menos de um ano são diagnosticados com covid-19 nos últimos 7 dias no Pará

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), divulgado às 18 horas desta quarta-feira (14), "agora são 239.519 casos e 6.667 óbitos no Pará". A Sespa confirma "62 novos casos e 5 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Entre os novos casos, estão dois bebês de menos de um ano: um menino, de Canaã dos Carajás, diagnosticado no dia 9; e uma menina, de Uruará, que recebeu diagnóstico positivo no dia 8.

Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 622 casos e 1 óbito ocorrido em dias anteriores".