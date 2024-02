Divulgada a segunda chamada do Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica 2024

Nesta quinta-feira (8), 13 candidatos foram convocados para a segunda chamada do Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica 2024 (Moba 2024) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Eles devem realizar o processo de habilitação ao vínculo institucional seguindo as regras dispostas no Edital de Convocação divulgado na página do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac/UFPA).

A primeira etapa, obrigatória para ambos os grupos, é o preenchimento do Cadastro Online de Calouros (COC), que estará disponível para acesso das 17h do dia 8 de fevereiro de 2024 às 17h do dia 15 de fevereiro de 2024. A habilitação ocorrerá em uma única etapa, para os classificados na Mobilidade Interna, e em duas etapas, para aqueles convocados na Mobilidade Externa.

Será considerado faltoso e perderá o direito à vaga quem deixar de preencher o sistema do Cadastro Online de Calouros no prazo determinado no edital e/ou deixar de apresentar qualquer documento também solicitado no edital.

Além do COC, os classificados à Mobilidade Externa também terão que realizar uma etapa presencial, que consiste na apresentação dos documentos originais e cópias para conferência da equipe de habilitação, em data e horário a serem divulgados no site do Ciac. A entrega poderá ser realizada por terceiro, desde que apresente uma Procuração pública ou particular, com firma reconhecida em cartório.

Em caso de indeferimento da habilitação ao vínculo institucional, há ainda a possibilidade de interpor recurso administrativo por meio do COC, no prazo de até 48h, a contar da divulgação do resultado da análise documental.

Moba 2024 – O Moba 2024 disponibilizou 517 vagas em 161 cursos de graduação, sendo 309 vagas para a demanda interna e 208 para quem pretende ingressar na UFPA, proveniente de vínculos externos. Na primeira chamada, foram convocadas(os) 85 candidatas(os) para a Mobilidade Acadêmica Interna e 134 para a Mobilidade Acadêmica Externa.

Assim como em outros processos seletivos da UFPA, além das repescagens, é possível também que haja a reoferta de vagas do Moba. As informações sobre futuras etapas do processo podem ser acompanhadas na página do CEPS.