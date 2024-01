Disciplina de Educação Ambiental fará parte da grade curricular da rede de ensino estadual

A partir do dia 29 de janeiro, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) irá ofertar o componente curricular com temática em Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima para toda a educação básica de forma obrigatória na rede estadual e, por adesão, pelas redes municipais. A iniciativa foi criada com o objetivo de promover a preservação e a coexistência ambiental por meio da educação, sendo uma importante política de conscientização e preservação do Meio Ambiente.

Segundo o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, a educação desempenha um papel crucial na formação de uma consciência ambiental e social. “A política pública para Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima não apenas irá conscientizar nossas crianças e jovens sobre a importância da Amazônia, mas também capacitará as comunidades locais a exercerem papel ativo na preservação do meio ambiente. Esse é o momento para que nossas equipes se preparem e tenham acesso a ferramentas e possibilidades para uma implementação exitosa nas nossas escolas desde o primeiro dia de aula de 2024”, afirmou.

Ainda conforme a Seduc, aproximadamente 1,5 milhão de estudantes da rede pública de ensino do Pará poderão ser beneficiados com a iniciativa, sendo 550 mil obrigatórios, na rede estadual e, por adesão das redes municipais, 618 mil estudantes dos anos iniciais (1º ao 5º ano) e mais 461 mil dos anos finais (6º ao 9º ano). As ações fazem parte da Política de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima, lançada em maio de 2023, tornando o Pará o primeiro estado a ensinar educação ambiental nas escolas públicas.

Quando essa disciplina será ofertada?

A disciplina será ofertada já no primeiro bimestre de forma obrigatória e para todas as etapas de ensino, a fim de desenvolver nos alunos o pensamento e a prática sustentável de forma contínua. O processo de matrícula 2024 para novos alunos iniciaram no dia 6 de janeiro e finalizaram nesta quinta-feira (18), de forma 100% online, visando um alcance maior de novos estudantes.

Ainda de acordo com o secretário de Educação: “Temos que ter orgulho do Pará e da Amazônia, orgulho porque vamos sediar a COP 30. Os nossos estudantes têm que ser a voz da Amazônia, a voz do Pará, no evento. Nosso Estado será o primeiro Estado do Brasil a ter dentro do seu currículo obrigatório a Política Ambiental na rede estadual, mas os nossos prefeitos também poderão aderir à nossa política, para construirmos juntos um pacto pela educação ambiental que vai partir do Pará para o resto do Brasil''.