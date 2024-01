Em Belém, pré-matrículas iniciam na próxima segunda (8) na rede municipal

Em Belém, período de pré-matrículas na rede municipal de educação vai de 8 a 23 de janeiro divididos em duas etapas, a primeira segue de 8 a 11, com prioridade para alunos com deficiência. A partir do dia 16 até 23 o sistema abre para o ingresso de todos os novos estudantes. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semec) e supervisionada pelo Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie). Todas as matrículas devem ser feitas exclusivamente pelo site prematricula.belem.pa.gov.br.

VEJA MAIS:

O ano início do ano letivo de 2024 tem previsão está previsto para o dia 29 de janeiro. Estão incluídas todas as unidades municipais de educação, inclusive a Fundação Escola Bosque (Funbosque). Neste mesmo período, será realizada a matrícula de forma presencial para esses estudantes, incluindo o atendimento aos alunos novos das unidades de Educação do Campo, das Águas e das Florestas.

Sobre os alunos em situação de evasão escolar a secretária municipal de educação, Araceli Lemos, reforça que “A diretriz da nossa gestão é nenhuma criança fora da escola, assegurando o direto à educação pública de qualidade e inclusiva”. A busca ativa destes alunos acontecera durante todo o ano para identificar, localizar e resgatar alunos de todas as idades para reaproxima-los da sala de aula.

Documentação

Os responsáveis pelos estudantes devem estar com o número de protocolo do processo de matrícula, gerado após o cadastro no site, além da documentação original e cópias. Pensando em assegurar o acesso a dos estudantes a benefício sociais, este ano será necessário apresentar o CPF no ato da matrícula. A pré-matrícula online não garante a reserva das vagas, é necessário comparecer com a documentação exigida na escola selecionada no site respeitando os prazos.

Confira a documentação abaixo:

Cópia do Registro de Nascimento e/ou Carteira de Identidade;

Original e cópia do CPF (se criança ou adolescente NÃO possuir o documento, prazo máximo de 60 dias para providenciar e OBRIGATÓRIO para estudantes adultos);

Cópia de comprovante de residência e/ou do local de trabalho (conta de água, luz ou telefone, banco e outros);

Ressalva ou Histórico Escolar, com exceção dos alunos da Educação Infantil e os que nunca frequentaram uma escola;

Apresentação da Carteira de Vacinação;

Apresentação do Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS);

Alunos inscritos no programa Bolsa Família devem apresentar o Número de Inscrição Social (NIS) do estudante

Apresentação de laudo médico para alunos com deficiência, caso possua.