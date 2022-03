Dia Internacional da Mulher: municípios do interior do estado realizam programações especiais

O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8), será marcado por programações especiais em municípios do interior do estado.

As moradoras de Paragominas poderão contar com programações especiais até o dia 11 de março, começando nesta terça (8) com uma missa de ação de graças, na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus (Promissão I), às 18h30.

Na quinta-feira (10), haverá a palestra sobre “A importância da gestão financeira”, ministrada na sede do Sebrae no município. Interessadas poderão participar do conteúdo em três horários diferentes: das 9h às 10h; das 10h às 11h e das 11h às 12h. No mesmo dia, a partir das 18h30, haverá um “Aulão de ritmos” aberto ao público na Praça Célio Miranda.

Na sexta-feira (11), no Clube das Acácias, será ministrada a palestra “Empoderamento como comportamento inovador”, com o Talk Show “Mulheres que Inspirasm”, a partir das 19h.

Já em Marabá, no sudeste do estado, haverá a exposição “Árvore de poemas feminina”, nesta terça (8), a partir das 8h, ocasião em que poemas escritos por mulheres serão expostos na árvore da Praça São Félix durante a Semana da Mulher. Mais tarde, às 10h, haverá exposição do produto audiovisual “Meninas que pensam no amanhã”, um compilado de vídeos feitos por meninas falando sobre mudanças e melhorias, que desejam ver na sociedade para que as mulheres vivam com mais respeito, dignidade e valorização.