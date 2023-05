Detran realiza mutirão para agilizar processos de habilitação pendentes

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está com atendimento específico para atender usuários com processos de habilitação pendentes. Na Grande Belém, o serviço está disponível na sede do órgão, na avenida Augusto Montenegro, absorvendo as demandas dos polos localizados nos shoppings Grão-Pará, Pátio Belém e Metrópole e das unidades de Icoaraci e da Antônio Barreto.

No interior do estado, o processo está sendo feito nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). Diariamente, são distribuídas 50 senhas e a triagem é feita das 14h às 14h50. Para garantir o atendimento, os usuários precisam reunir a documentação necessária: comprovante de endereço, RG, CPF e Guia de Recolhimento com o número do processo de habilitação.

O atendimento para habilitações pendentes funciona de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Todos os usuários que receberem senhas serão atendidos, sem necessidade de agendamento prévio. Nesta iniciativa, o público prioritário é composto pelos usuários que estão com os processos de habilitação desatualizados e iniciados no período de 1º de novembro de 2022 e 02 de fevereiro de 2023, ou que tiveram alguma de suas fases e exames realizados neste período.

Segundo a diretora-geral do Detran, Renata Coelho, a iniciativa faz parte da estratégia do órgão em garantir celeridade à resolução dos processos pendentes relacionados à CNH. “Para reafirmar o nosso compromisso com a população, disponibilizamos uma equipe especializada, que trabalhará de forma ininterrupta para atualizar esses processos e, posteriormente, garantir a entrega destas CNH’s. Ressalto que os trabalhos irão continuar até resolvermos todos os casos pendentes”, explicou.