Cursinho municipal de Barcarena é reforço para acesso de alunos ao ensino superior

O clima de Enem já tomou conta dos estudantes de todo Brasil, incluindo os de Barcarena. Após a divulgação dos resultados referentes ao exame do ano passado, a página virou e agora o foco é 2023. Seguindo o mesmo fluxo, o Cursinho Municipal de Barcarena começou, no início da semana, as aulas para preparação de alunos da rede municipal que queiram um reforço especial para garantir uma vaga no ensino superior.

Foram realizadas 150 matrículas para o cursinho deste ano. No total, serão 16 professores para ministrar 11 disciplinas distribuídas em cinco áreas de conhecimento, que compõem a matriz de referência do Enem. A expectativa da equipe de docentes é alcançar um número de aprovados superior ao do ano passado.

“Os nossos alunos de 2022, eram alunos que ainda estavam concluindo a 3ª série do Ensino Médio e que traziam consigo muitas dificuldades no que se refere aos domínios dos conteúdos que são ministrados na 1ª e 2ª série do ensino médio. Isso exigiu da equipe uma reorganização metodológica para apresentar estes conteúdos e desenvolver as competências e habilidades cobradas na prova do Enem. Para este ano, esperamos desenvolver ainda mais as capacidades deles, com foco no conteúdo do 3º ano de fato”, diz Elisângela Cardoso, coordenadora do Cursinho Municipal de Barcarena.

Alunos atentos às aulas para disputar uma vaga no ensino superior (Divulgação/ Marcos Martins)

No ano de 2022, quando o cursinho retornou após o período de isolamento imposto pela pandemia, foram 95 alunos inscritos. Ao final do ano letivo, 46 foram aprovados em um ou mais cursos. E os números ainda podem aumentar, pois a coordenação está aguardando o resultado de mais 15 alunos que ainda não foram aprovados, mas estão inscritos em processo seletivo especial.

“Das aprovações, cinco são em processo seletivo para universidades particulares, seis pelo ProUni (programa de bolsas do Governo) e mais 41aprovações nas universidades públicas, maioria absoluta. Esperamos que o ritmo se mantenha, que apenas o número de aprovados cresça”, diz a coordenadora.