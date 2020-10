Criança de apenas cinco anos morre de covid-19 em Santarém

Um menino de apenas cinco anos de idade está entre os dois óbitos ocorridos nos últimos sete dias e registrados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) nesta terça-feira (20). Segundo o boletim divulgado às 18h, foram cadastrados hoje 95 casos e duas mortes, uma delas a da criança.

O óbito da criança se deu nesta quarta-feira (20), em Santarém, e o outro óbito cadastrado hoje (20) foi de uma uma mulher de 62 anos de idade, no Município de Parauapebas, ocorrido no último domingo (18).

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou no começo da noite desta terça-feira (20) o boletim sobre a incidência da covid-19 no território paraense. Segundo a secretaria, já são "243.118 casos e 6.690 óbitos no Pará".

A Secretaria de Saúde acrescentou: "Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 894 casos e 02 óbitos ocorridos em dias anteriores".