Cresce a procura por academias em Barcarena

Início de ano é um tempo propício para novos projetos e de retomada de outros que ficaram no meio do caminho do ano que passou. O ano de 2023 começou com uma parcela dos brasileiros prometendo uma vida mais saudável, melhor alimentação e uma rotina de exercícios físicos.

Em Barcarena as academias confirmam o fato. Segundo o educador físico Madson Farias, Coordenador da Academia Cabana Clube, este período traz muitos novos alunos para o mundo saudável, mas o desafio é manter o propósito no decorrer do ano.

“Todo início de ano temos uma procura muito grande de pessoas que colocam como meta do ano novo uma vida diferente, mais fitness. E lógico com o aumento de peso das festas de fim de ano o foco é voltar a forma física”, comenta Madson. Frases como “ano novo, vida nova!” são muito utilizadas. “O importante é sempre voltar com responsabilidade, atividade física e alimentação equilibrada com a ajuda de profissionais capacitados, evitando dietas e treinos milagrosos, a principal mudança tem que vir de dentro de cada um”, aconselha o Educador.

Segundo Madson o número de pessoas matriculadas em relação ao mesmo período do ano anterior teve um aumento de 200 alunos, em média, na academia em que coordena. “Em janeiro de 2022 tínhamos 548 alunos ativos e em 2023 já estamos com média de 750 alunos ativos”, informa o Educador Físico sobre a primeira semana de janeiro.

Acredita-se que um dos fatores para o prolongamento da longevidade está ligado ao fato do indivíduo se exercitar regularmente. Pensando sobre os benefícios da prática de atividades físicas para a saúde foi que Greice Castilho iniciou o ano de 2023 tentando mais uma vez abrir mão da vida sedentária. “Tentei outras vezes manter essa rotina de treinos, mas desistia porque focava muito no meu trabalho e não pensava em mim. Saía do trabalho direto pra casa só pensando em descansar, agora estou decidida a continuar para manter a saúde. Não é sobre vaidade é questão de saúde mesmo”, garante.

A Advogada, Jéssica Rodrigues, 32 anos, conta que assim como muitos brasileiros também encara a virada de ano como um novo capítulo da sua história e por isso traçou objetivos de melhora da saúde “Tenho uma filha de cinco anos, cheia de energia pra brincar e meu sedentarismo e 89 quilos não estavam me permitindo fazer isso. Principalmente quando você vira mãe, vai dando mais importância a saúde, não só física, mas também mental e quando você faz atividade física seu corpo cansa e sua mente descansa.”, afirma.

Atualmente, para cuidar da saúde, o indicado é realizar 150 minutos de atividade física intensa ou 300 minutos de atividade moderada por semana, mas a falta de tempo, muitas vezes consequência de uma frenética rotina de trabalho, parece ser o vilão da meta. Segundo pesquisa Panorama Setorial Fitness Brasil, encomendada pela Fitness Brasil, em 2022, os brasileiros ainda não cumprem a cota mínima recomendada.

Mesmo assim Madson comenta sobre uma nítida mudança no comportamento dos barcarenenses, após o período de pandemia, quando passaram a se esforçar mais, na tentativa de alcançarem uma rotina de treinos. “Sempre comento com pessoas próximas que isso foi uma percepção que tive como administrador de academia. As pessoas passaram a procurar mais, antigamente exercício físico era culto a um corpo perfeito hoje o foco principal é exercício físico sinônimo de saúde. Interessante essa mudança de pensamento porque isso reflete diretamente em ver as academias lotadas o ano todo”, afirma.

A mudança de pensamento ocorreu também na vida de Sérgio Matos, 56 anos, em um início de ano como esse. Em 2020, o atual atleta deu início ao projeto de vida saudável, fruto da preocupação pela alteração no exame cardiológico constatado em um checkup. O diagnóstico coincidiu com o início da pandemia. “Fiquei assustado e ao conversar com o médico, ele disse que uma mudança de hábitos conseguiria reverter tudo. Estava com 122kg”, conta

Sérgio se empenhou no projeto e ao final do primeiro mês havia perdido 8kg e se sentia confiante para continuar. Com a motivação da família, apoio do Personal Madson e de Diana, que o ajudou na preparação da alimentação, o Administrador conseguiu perder 40 quilos em seis meses. “Continuei reduzindo peso e percentual de gordura, enquanto na academia eu trabalhava o fortalecimento muscular. Percebi que poderia voltar a correr, o que não fazia há quase 10 anos, comecei a treinar com o meu Personal e a fazer as corridas curtas e depois aumentando as distâncias”, explica o atleta que conquistou o 1º lugar da meia maratona de Castanhal em 2022, na sua faixa etária, correu a São Silvestre e internacionalmente, em Paris /Versailles.