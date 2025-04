Creche Bispo Dom José Luís Azcona Hermoso é inaugurada em Portel

A cidade de Portel, na Ilha do Marajó, ganhou nesta terça-feira (22) dois novos equipamentos voltados à educação e ao esporte: a Creche Bispo Dom José Luís Azcona Hermoso e a quadra poliesportiva coberta da Escola Municipal Dilma dos Santos Carvalho. A cerimônia contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador do Pará, Helder Barbalho, e do secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Construída pela Prefeitura de Portel, a creche integra as obras do Pacto Nacional para a Retomada de Obras da Educação Básica, iniciativa do Ministério da Educação (MEC), com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A unidade atenderá 320 crianças, com idades entre 2 e 5 anos, nos turnos da manhã e da tarde.

Com estrutura moderna, a creche conta com salas climatizadas, brinquedoteca e sala multifuncional. O nome homenageia o bispo Dom José Luís Azcona Hermoso, falecido em novembro de 2024, reconhecido por sua forte atuação em defesa dos direitos humanos no Marajó, especialmente no combate ao tráfico humano e ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

VEJA MAIS

Já a quadra poliesportiva da Escola Municipal Dilma dos Santos Carvalho, que tem 980,4 metros quadrados e inclui vestiários, beneficiará cerca de 600 alunos com atividades esportivas e recreativas.

“Fico feliz de estar aqui e ver inaugurar uma obra, entregar uma creche bonita, climatizada, toda equipada, não deixando a desejar a nenhuma creche particular. Quando o Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura estão juntos, quem ganha é a população. E o Pará tem um grande governador. Um governador que está avançando muito na educação. É uma grande liderança, que hoje eu tenho dito que é uma liderança nacional. Tanto estão lá construindo várias parcerias importantes, novas instituições federais, novas escolas, novas creches, retomando obras também estaduais, o Programa de Escola de Tempo Integral e o Programa de Alfabetização. Estamos juntos”, destacou o ministro Camilo Santana.

Durante a inauguração, o governador Helder Barbalho destacou a importância da união entre os governos para garantir educação de qualidade. “A educação infantil, a partir da parceria com o governo federal e o governo municipal, significa todos trabalhando juntos para promover uma educação de qualidade. Lembrar a importância de olhar pelas nossas crianças do ensino infantil, de 0 a 5 anos. São mais de 300 crianças que estarão tendo a oportunidade de, aqui, receber um bom ensino, e os pais ficarão mais tranquilos por poderem deixar seus filhos em local adequado. Portanto, quero valorizar e festejar este momento. O Governo do Estado, aqui na cidade, em breve também estará entregando a escola estadual totalmente reestruturada”, anunciou.

O secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares, reforçou o papel da colaboração entre os entes federativos. “O governo do Estado tem trabalhado junto com o governo federal para que a gente possa entregar muitas obras, tanto estaduais quanto federais. Nós temos o Programa Creche por todo o Pará, que vai entregar também as creches aqui, em todos os municípios. E ter os equipamentos federais também sendo entregues é uma parceria muito importante”, afirmou.

Eloísa Palmeira, mãe da pequena Maria, de 3 anos, comemorou a entrega da creche. “Para ela, estar numa escola tem que ter um espaço adequado, para ter uma educação boa. Então, fico muito feliz, como mãe, em saber que a minha filha vai estudar numa escola que tem todos esses recursos”, comentou.

A coordenadora pedagógica da unidade, Gisele França, também festejou a conquista. “É um momento que foi muito aguardado. Não somente a equipe, mas as famílias que vão ser atendidas. As crianças que fazem parte do bairro, da comunidade. Nós termos um espaço como esse, totalmente preparado, mais amplo. É um sonho para qualquer equipe de trabalho, e também para as crianças que serão atendidas, que estarão em pleno desenvolvimento, e com espaços para brincadeiras, espaços mais adequados para momentos de leitura, para os eventos da escola. É tudo mais amplo, mais preparado, mais equipado. Para a gente, é um momento de gratidão e de boas expectativas para o aprendizado”, declarou.