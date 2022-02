Covid-19: Pará registra, de segunda (21) para terça (22), 2,6 mil pacientes recuperados

DOS CAROÇOS DA FRUTA

‘Café de açaí’: produzido em Cametá, no Pará, bebida fortalece economia e preserva meio ambiente

No Pará, detentor de 95% da produção de açaí no Brasil, um projeto vem sendo realizado no Campus XVIII da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Cametá, com objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a elaboração da torrefação da semente de açaí para a produção de bebidas quentes