Covid-19: Pará deve vacinar 629 mil crianças menores de 4 anos; Belém tem falta de imunizantes

No Pará, cerca de 629.987 crianças estão na faixa etária de 6 meses a 4 anos e que podem ser vacinadas contra a covid-19. O levantamento é da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), feito após o anúncio do Ministério da Saúde de que as vacinas Pfizer Baby podem agora ser aplicadas nesse público. Antes do último dia 27, esse modelo da vacina só era voltado até 2 anos, 11 meses e 29 dias. Em Ananindeua, a vacinação dessa faixa etária começou nesta quarta-feira (28). Belém começou no dia 25 de novembro, como informou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). No entanto, na capital paraense, o imunizante está em falta.

Por nota, a Sespa também informou que, apesar do anúncio do Ministério da Saúde, "...o Estado do Pará ainda não recebeu as doses destinadas a esse público. A Sespa também aguarda as orientações do Ministério da Saúde para fazer o planejamento de distribuição das doses aos municípios".

O último carregamento destinado a esse público chegou ao Pará no dia 10 de novembro. Naquele momento, as doses eram destinadas a crianças de 6 meses a 2 anos e apenas com comorbidades, já que a quantidade de doses não era muito alta para atender a todo o estado.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) se manifestou apenas por nota, dizendo que “...a vacinação contra a covid-19 de crianças a partir dos 6 meses de idade iniciou no dia 25 de novembro. A meta do município é vacinar 40.645 crianças, de 6 meses a menores de 3 anos. No momento, a vacinação deste público está suspensa em Belém devido à falta do imunizante Pfizer Baby. A Sesma já informou essa falta de imunizantes à Sespa, que por sua vez notificou o Ministério da Saúde que faz a aquisição da vacina. O Ministério da Saúde informou que aguarda a chegada de novas doses para fazer o repasse, mas ainda não estipulou uma previsão”.

No entanto, em Belém, a imunização de crianças tem outras vacinas para o público de 3 a 4 anos, que é a Coronavac e para essa faixa etária específica — que começou a campanha de vacinação no dia 18 de julho deste ano —, há estoque de imunizantes e a vacinação segue normalmente, como garante a Sesma. A Prefeitura de Ananindeua, também em nota, comunicou que segue a orientação do Ministério da Saúde.

A faixa etária alvo da Pfizer Baby foi ampliada após liberação do Ministério da Saúde, quase 100 dias após aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O esquema de vacinação é uma série primária de três doses de 0,2 ml. As primeiras vacinas são administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira pelo menos oito semanas depois.

Em Belém, a faixa etária de 3 a 4 anos tem outros imunizantes disponíveis e não necessariamente utiliza a Pfizer Baby, que está em falta (Leandro Santana / Ascom PMA)

Documentos necessários para a vacinação

- RG, CPF ou Cartão SUS.

- Para vacinar a segunda, terceira ou quarta dose: RG, CPF ou Cartão SUS e o cartão de vacinação.

Onde se vacinar em Ananindeua

Horário: 08h às 12h

Locais: UBS Ariri, UBS Atalaia, UBS Aurá, UBS Carlos Guimarães, UBS Cidade Nova IV, UBS Cristo Redentor, UBS Curuçambá Rural, UBS Cristo Rei, UBS Falcolândia, UBS Guajará I, UBS Helena Barra, UBS Heliolândia Rural, UBS Jardim Nova Vida, UBS Jaderlândia II, UBS Jardim Amazônia, UBS José Araújo, UBS Nova Águas Linda, UBS Nova Esperança II e III, UBS Nova União, UBS Novo Cristo, UBS Paar, UBS Park Laguna, UBS Saré e UBS Warislândia.

Horário: 8h às 16h

Locais: UBS Ananindeua Centro, UBS Águas Brancas, UBS Águas Lindas, UBS Coqueiro, UBS Distrito Industrial, UBS Elo I e II, UBS Guanabara, UBS Icuí, UBS Julia Seffer, UBS Nova Zelândia, UBS Pedreirinha, UBS Roraima - Amapá e UBS Una.

Onde se vacinar em Belém

- Unidades Básicas de Saúde (UBS): de segunda a sexta-feira, o atendimento é das 8h às 17h;

- Hospital do Exército: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h;

- Hospital de Aeronáutica: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h;

- Hospital Naval: terça e quinta-feira, das 8h às 12h;

- Universidades: Unama (não funcionará no período de 26 de dezembro a 8 de janeiro), Fibra (não funcionará de 23 de dezembro a 8 de janeiro), Unifamaz (não funcionará de 23 de dezembro a 10 de janeiro).

Confira o público elegível para cada tipo de vacina contra a covid-19

Pfizer Baby

1ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade.

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade, com intervalo de 04 semanas;

3ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade, com intervalo de 08 semanas da 2 dose;

Pfizer Pediátrica

Destinada às crianças de 05 a 11 anos completos.

1ª DOSE: Vacinação destinada para crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não;

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 02 meses completos após a primeira dose.

Pfizer Adulto

2ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 12 anos ou mais, que tenham intervalo de 28 dias após a aplicação da primeira dose;

3ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 12 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores;

4ª DOSE: Pessoas com 18 anos ou mais, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

5ª DOSE: Vacinação destinada à idosos com 60 anos ou mais, e adultos com 18 anos ou mais imunocomprometidos que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da quarta dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Astrazeneca

Imunizante proibido para gestantes

3ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores;

4ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

5ª DOSE: Vacinação destinada à idosos com 60 anos ou mais, e adultos com 18 anos ou mais imunocomprometidos que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da quarta dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.