Corpo de vítima de incêndio em assentamento do MST segue sem identificação no IML

O corpo de uma das vítimas do incêndio ocorrido no assentamento Terra e Liberdade, localizado na Vila Palmares II, zona rural do município, segue no necrotério do Centro de Perícia Renato Chaves de Parauapebas (CPC), no sudeste do Pará. Das nove vítimas, apenas uma ainda não foi identificada. A polícia científica aguarda o comparecimento de familiares para a realização do exame de DNA, que será realizado por um profissional de Belém.

A tragédia ocorreu no último sábado (09) e vitimou nove pessoas, entre elas funcionários de um provedor de internet que estavam no local realizando a instalação da rede de internet na comunidade. Eles receberam uma descarga elétrica, o que teria ocasionado o incêndio, que atingiu vários barracos dentro do assentamento.

Até o momento, nenhum familiar compareceu ao necrotério para a coleta do DNA, o que possibilitará o reconhecimento. Das oito vítimas identificadas, três tiveram os corpos encaminhados para o município de Eldorado dos Carajás para sepultamento. As demais vítimas estão sendo sepultadas em Parauapebas no cemitério Jardim da Saudade, onde um comitê de crise foi estabelecido para agilizar os processos de necropsia.

Os corpos foram liberados para enterro e alguns foram realizados com urgência devido ao estado de decomposição.Os últimos sepultamentos foram realizados na manhã desta terça-feira, 12.

Entre os feridos conduzidos para o hospital para atendimento médico, apenas uma pessoa segue internada, a vítima sofreu queimaduras de segundo grau. O quadro clínico de saúde do paciente não foi informado pelo Hospital Geral de Parauapebas.