Confraternizações aumentam a movimentação de bares e restaurantes em Belém

Com a chegada de dezembro e as festas de final de ano, o setor de bares e restaurantes, tradicionalmente, aumenta o fluxo de clientes. Para além disso, o crescimento das vendas também é alavancado por conta das confraternizações corporativas que costumam ser realizadas nestes ambientes. Em Belém, estabelecimentos como o Engenho, esperam neste mês um crescimento de 25% a 30% em comparação aos meses anteriores.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do restaurante, o local se preparou para receber esse tipo de celebração, inclusive com pacotes exclusivos para quem desejar comemorar o momento no Engenho seja no almoço ou jantar.

“Criamos alguns tipos de pacotes de confraternização para os nossos clientes. Cada um atende uma demanda específica de pessoas, pratos e bebidas, por exemplo. Além da semana do Natal e Ano Novo, dezembro costuma ser um mês movimentado por conta desse tipo de ação”, afirma.

Ainda segundo Mateus, desde o dia 1° deste mês, todos os dias grupos se reúnem para confraternizar no Engenho. E para isso não é necessário fazer reservas.

“Às vezes temos duas, três comemorações ao mesmo tempo no almoço ou jantar. São grupos de amigos, de trabalho, de associações, que buscam um local com um ambiente agradável e boa comida para compartilharem momentos de alegria e descontração. Além disso, continuamos os nossos atendimentos normalmente aos demais clientes”, completa.

O gerente também ressalta que com o aumento da movimentação de fim de ano o restaurante aumenta o seu quadro de funcionários e contrata temporários para que a demanda possa ser suprida. Ele destaca que em anos anteriores, muitas dessas pessoas se tornaram efetivas.

“É um período de muito trabalho, mas também de boas oportunidades principalmente para aqueles que buscam uma colocação no mercado. Sempre avaliamos com atenção os temporários para que posteriormente, quando surgirem vagas fixas, possamos acionar os melhores”, finaliza Mateus.