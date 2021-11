Confirmados 601.102 casos de infecção por covid-19 no Estado do Pará

Não houve nenhum caso de nova infecção por covid-19 cadastrado neste domingo (14) segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), no começo da noite de hoje, pelo twitter. Há os registros de 02 óbitos. Os números hoje cadastrados se referem aos últimos sete dias. Agora, o Pará tem registrados 602.102 casos de infecções e 16.803 óbitos pela doença. Nos dias anteriores, as prefeituras subnotificaram outras 21 ocorrências e 01 óbito provocados pela doença.

Segundo os dados divulgados pela Sespa, a taxa de letalidade continua estável em 2,79%, com 233 amostras suspeitas em análise, 127.105 suspeitas descartadas e um total de 564.016 pacientes recuperados.

A Sespa também informou na noite deste domingo, os números de leitos disponibilizados para pacientes de covid-19. A disponibilidade de leitos no Pará é esta: clínicos - 209 ofertados, 133 disponíveis, com 07 reservados, 05 aguardando liberação da unidade hospitalar e 76 ocupados (ocupação de 36,36%); UTI Adulto - 225 ofertados, 128 disponíveis, com 04 reservados, 02 aguardando liberação da unidade hospitalar e 97 ocupados (ocupação de 43,11%).

ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19 – 14 DE NOVEMBRO DE 2021

. Total de casos confirmados

602.102

. Total de óbitos

16.803

. Em análise

233

. Recuperados

564.016

. Descartados

127.105

. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados hoje - 14)

00

. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados hoje – 14)

02

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados hoje - 14)

21

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados hoje - 14)

01

FONTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, às 18h.