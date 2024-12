Confira a programação da 69ª edição do Círio do Menino Deus em Marituba

No dia de Natal, 25 de dezembro, será celebrada a 69ª edição do Círio do Menino Deus, em Marituba. Para celebrar com os devotos, todas as noites está ocorrendo uma festividade na Paróquia Menino Deus, localizada na Rua Cláudio Barbosa da Silva, nº 635. A programação, que conta com missa e atrações culturais, será encerrada com a grande procissão.

Com o tema “Senhor, ensina-nos a rezar”, a festividade segue até o dia 25 e ainda conta com missas que ocorrem às 19h, presididas por padres convidados.

Programação

No domingo (22) será realizado às 8h, o Círio das Crianças. Na segunda-feira (23) às 19h, a Missa da Trasladação será celebrada pelo Padre André Almeida, pároco da Paróquia São Marcos Evangelista.

Após a missa, ocorrerá a Trasladação, saindo da Paróquia Menino Deus até a Paróquia São Marcos, em Marituba.

Percurso: Rua Cláudio Barbosa da Silva/ Rua 21 de Abril/ Avenida Fernando Guilhon/Rua Novo Uriboca/Passagem Ana Lúcia/ Rua Uriboca velho/Chegada Paróquia São Marcos Evangelista. No dia 24, segue a programação padrão da Arquidiocese de Belém, com a realização da Vigília de Natal às 19h.

No dia 25, Natal do Senhor, será celebrada a missa de saída do 69° Círio do Menino Deus às 7h30 na Paróquia São Marcos Evangelista ( Rua da Uriboca Velha, 1248 - Bairro do Uriboca, Marituba), presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém. Em seguida sairá a Procissão do Círio com destino a Paróquia Menino Deus.

O trajeto: Rua Uriboca Velho, Avenida Fernando Guilhon até a Paróquia Menino Deus. Na chegada da procissão terá a Santa Missa presidida pelo pároco, cônego João Paulo Celestino. A missa de encerramento da festividade correrá às 18h, presidida pelo Cônego Jaime Pereira, da Paróquia Santíssima Trindade.

Círio de Santa Bárbara

No dia 25 de dezembro também será celebrado o Círio do Menino Jesus, em Santa Bárbara do Pará. A festividade, que conta com programação cultural e missa, segue até o dia 26 de dezembro na Paróquia Menino Jesus, localizada na rua Santa Luzia, 261-469 - Jenipaúba. Direcionada pela temática “Em oração com o Menino Jesus, na Nova Paróquia”, a programação conta com missa às 18h30 celebrada por padres convidados.

Já no dia 24 de dezembro, após a missa da Vigília de Natal, presidida pelo Padre Henrique de Brito Alves, haverá a Trasladação da Igreja matriz para Comunidade.

No dia 25, no Natal, será a saída da procissão do Círio para a Igreja matriz. Após a procissão terá a Santa Missa presidida pelo pároco, Padre Henrique de Brito Alves.