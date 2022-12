Comunidade estudantil recebe a Escola Estadual Barão do Rio Branco restaurada em Belém

Foi devolvida à comunidade estudantil de Belém centenária Escola Estadual Barão do Rio Branco, inteiramente restaurada de acordo com as regras de proteção a imóveis tombados, como é o caso do tradicional estabelecimento de ensino. A cerimônia de entrega foi realizada nesta sexta-feira (23), ocasião em em que o governo do Estado também certificou dois mil alunos do Programa “Qualifica Pará”, iniciativa que contribui para a inserção e reinserção ao mercado de trabalho.

"O ‘Qualifica Pará’ permite o acesso ao conhecimento e aperfeiçoamento, para que as pessoas tenham condição de se inserir no mercado de trabalho, a porta de entrada para essas famílias, para estes que estão ávidos por oportunidade e conhecimento. E partir da qualificação, para que tenham acesso à renda, às oportunidades de sustento. Fico profundamente feliz, pois o ‘Qualifica Pará’ é o maior programa de qualificação do Estado, beneficiando 30 mil pessoas, fruto do trabalho de tantas pessoas que têm a compreensão de que a população precisa de qualificação para ter acesso ao conhecimento e ao sustento do seu lar", ressaltou o chefe do Executivo estadual.

Conhecimento e crédito

São aproximadamente R$ 60 milhões destinados à formação de 1,4 mil turmas, em 45 cursos. Quase 25 mil alunos já foram qualificados por meio da iniciativa. Além da capacitação, o programa prevê liberação de microcrédito, que contribui para a compra de equipamentos e estruturação do primeiro negócio. O valor do crédito varia de R$ 500 a R$ 5 mil, gerenciado pelo Banco do Estado do Pará (Banpará).

Aluna do curso de Culinária, Larissa Lavareda da Costa conta que seu projeto, agora, é conseguir uma renda extra para ajudar a família. "Pretendo montar um negócio próprio. Vai ser um dinheiro que vai chegar em boa hora. Quero agradecer ao Governo por levar esse curso à comunidade de Santa Bárbara e Benevides, para que outras pessoas possam ter mais oportunidades de fazer o curso. É a primeira vez que acontece na comunidade. Foi uma oportunidade única para todos", afirma Larissa.

Referência educacional

Palco de formação de centenas de cidadãos paraenses há pelo menos 112 anos, a Escola Estadual Barão do Rio Branco, no bairro de Nazaré, aguardava por muito tempo pela completa restauração dos seus espaços de aprendizagem. Nesta sexta-feira, o governador Helder Barbalho devolveu a centenária edificação à comunidade escolar.

Mais de R$ 2 milhões foram investidos para garantir conforto e segurança àqueles que frequentam diariamente a unidade. Vinte espaços foram completamente recuperados, incluindo 12 salas de aula, laboratório de informática, auditório, biblioteca, sala da direção, secretaria, sala dos professores, coordenação pedagógica, banheiros, refeitório e quadra poliesportiva.

“Hoje, essa escola histórica volta às mãos dos seus donos, que são vocês, alunos, professores e demais servidores. Cuidem deste espaço. Pode ter escola tão boa e tão bonita; melhor ou mais bela, não existe. Tenham o sentimento do pertencimento de que este espaço é de vocês, o orgulho de poder estudar neste lugar, e que isto seja renovado diariamente, para que possa prosseguir belo e bonito, da mesma forma como o Governo do Pará e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) entregam para cada um de vocês”, enfatizou Helder Barbalho.

Centro formador de ilustres

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a unidade de ensino já recebeu figuras ilustres da cultura, medicina e história do Pará, como um dos ícones da literatura brasileira, Dalcídio Jurandir. Os avanços vão beneficiar mais de 500 alunos do Ensino Fundamental I e II, Classe Hospitalar, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (AEE).

A última vez que o espaço de aprendizagem recebeu melhorias em sua estrutura foi há mais de 11 anos. A falta de climatização, pisos deteriorados e a grande quantidade de goteiras eram apenas alguns dos problemas enfrentados pelos alunos e professores.

Segundo a estudante Ivana Pinheiro, que está no 4º ano, “desde quando vim estudar aqui não tinha ar-condicionado nas salas. Quando chovia, alagava tudo. Perdemos muitas aulas por conta disso. Agora, depois da reforma, tudo melhorou! Quero agradecer ao governador Helder por ter restaurado a escola do jeitinho que a gente sempre desejou. Com certeza, foi um verdadeiro presente de Natal para todos nós”, ressalta a aluna.