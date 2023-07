Comandante do Exército realiza primeira visita institucional ao Comando Militar do Norte, no Pará

O comandante do Exército Brasileiro, general de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, realiza a primeira visita institucional ao Comando Militar do Norte (CMN), no período de 10 a 14 de julho. Em Belém, o primeiro compromisso do comandante será uma visita ao Destacamento de Aviação do Exército no CMN (Dst Av Ex/CMN), localizado na Base Aérea de Belém (BABE).

Ele irá conhecer as capacidades operativas da unidade criada para compor os meios da aviação na região Norte. Além disso, o general visitará as obras do Hangar R-99 e do Hangar do antigo Correio Aéreo Nacional (CAN).

Na terça-feira (11), a agenda continuará pela manhã com uma visita às instalações do Quartel-General Integrado (QGI), no bairro da Campina, e, à tarde, no Hospital Geral de Belém (H Ge Belém). Às 19h30, o general participará da solenidade militar em comemoração aos dez anos do CMN, que será realizada no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS).

A agenda oficial também inclui a ida à Guarnição de Macapá no dia 12 de julho. O comandante do Exército irá conhecer as principais ações de preparo e emprego da 22ª Brigada de Infantaria de Selva (22ª Bda Inf Sl). Destaque para as instalações da Companhia Especial de Fronteira (CEF), em Clevelândia do Norte, distrito do município de Oiapoque. A localidade se prepara para sediar, em novembro, parte da Operação CORE 23 (Combined Operation and Rotation Exercise), um exercício combinado com o Exército dos Estados Unidos da América (EUA).

De volta ao estado do Pará, na quinta-feira (13), o comandante do Exército seguirá até Marabá, no sudeste paraense, para conhecer as condições de preparo da tropa da 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl). No último mês de junho, a Organização Militar foi certificada como “Força de Prontidão Operacional (FORPRON)” do Exército Brasileiro.

O selo garante que a unidade está pronta para cumprir com a missão de defender e proteger o território nacional. No município, o general também irá conhecer as capacidades operativas do Hospital de Guarnição de Marabá ( H Gu Marabá).

A visita oficial do comandante do Exército vai se encerrar na sexta-feira (14) com a visita ao 23° Esquadrão de Cavalaria de Selva (23º Esqd C Sl), em Tucuruí. A unidade recentemente aumentou sua capacidade operacional, com cinco viaturas Guarani, que chegaram para modernizar a frota utilizada na organização militar.

A tecnologia usada nos veículos permite, entre outros avanços, visão noturna, telêmetro laser e computador balístico. Antes de voltar à Brasília, o general Tomás também irá conhecer as instalações da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE Tucuruí).