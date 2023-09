Círio de Vigia de Nazaré mobiliza fiéis pelas ruas do município; vídeo

Milhares de fieis participam na manhã deste domingo, 10, da edição número 326 do Círio de Vigia, no nordeste do Pará. A tradição de mais de três séculos leva às ruas de Vigia de Nazaré o Círio com tema “Maria, Vocacionada à Missão”.

VEJA MAIS

A programação iniciou às 6h, com a realização da Santa Missa, que ocorre nas comunidades Mãe da Divina Providência e São Sebastião e vai até a praça da Igreja Matriz. Na chegada, haverá missa presidida por Dom Carlos, bispo da Diocese de Castanhal.

A procissão terá o seguinte trajeto: travessa São Sebastião, rua Santana de Medeiros, avenida Barão de Guajará, travessa Vilhena Alves, rua de Nazaré, travessa Hilário Cardoso, rua Profa. Noêmia Belém até a praça da Igreja Matriz.

Devoção

Emocionado, Luís Carlos, 54 anos, conta que pediu à Nossa Senhora sua casa. Ele conseguiu e há 10 anos vai na corda para agradecer a graça alcançada.

“Nossa senhora me deu a minha casa. A Fé me moveu e me fez acreditar que um dia esse sonho ia concretizar. Hoje eu só tenho a agradecer por tudo e pela minha família”., contou.

Luís Carlos agradece casa alcaçada graças a Nossa Senhora de Nazaré (Thiago Gomes/O Liberal)

Há 4 anos, Nelma leva tijolos na cabeça. Em agradecimento, ela tem que caminhar durante 5 anos, e a cada ano que passa ela tem que acedentes acrescentar um tijolo, ou seja, ela já está no 4º ano, está com 4 tijolos na cabeça. Ano que vem será o último ano de promessa.

Até às 9h deste domingo, metade do percurso já havia sido feito. Ele será concluído com a chegada na Igreja Matriz da cidade.

Círio de Vigia 2023 (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

O Círio de Vigia de Nazaré é o mais antigo do estado do Pará. duração de aproximadamente 2h e e cerca de 60 mil fiéis estão presentes.