Chuvas devem prevalecer durante o Natal em todo o estado

O inverno amazônico trará muitas chuvas para o Natal dos paraenses. Nos próximos dias, chuvas esparsas e tempo nublado estarão presentes nas celebrações natalinas, mas sem trovoadas com longa duração. As informações são do boletim de previsão climático emitido nesta quinta-feira (23) pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas).

Na Região Metropolitana de Belém (RMB), a expectativa para a noite de sexta-feira (24) é de tempo variando entre muitas nuvens e parcialmente nublado. O mesmo deverá ocorrer em toda a parte norte do estado, mas com pouca possibilidade de chuva para a RMB e regiões do nordeste do Pará, Marajó, Baixo Amazonas e Calha Norte.

No sábado (25), chuvas dispersas e céu com poucas nuvens serão predominantes durante a manhã e tarde, a previsão é de tempo fechado e com fortes chuvas. Clima parecido deve seguir no domingo (26), com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na RMB e temperaturas variando entre 23°C e temperatura máxima em 30° celsius. Em outros municípios, como Marabá, Parauapebas, Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia, Redenção, Novo Progresso, Jacareacanga e Itaituba, são lugares onde devem ocorrer as maiores precipitações e a previsão apontam um fim de semana com muita chuva.

Para o coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas, Saulo Carvalho, fenômenos climáticos ocorridos nos oceanos Pacífico e Atlântico influenciam as chuvas nos próximos dias.

"As condições atmosféricas na região tropical indicam instabilidade e estão sendo influenciadas positivamente pelas anomalias da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) do Oceano Pacífico (anomalia negativa) e pelo Atlântico (anomalia positiva). Essa combinação dos oceanos cria um cenário favorável para a ocorrência de eventos de chuvas na Amazônia e, de modo particular, sobre o Pará. Esse cenário chuvoso deverá afetar principalmente os municípios do sul do estado, causando grande nebulosidade com céu variando entre parcialmente nublado a totalmente encoberto [...]", afirma o especialista.

Operação Inverno

Com o intuito de prevenir alagamentos e enfrentar o inverno amazônico que influencia em fortes chuvas na RMB, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), iniciou a Operação Inverno. Mesmo com a chegada das chuvas, a programação não alterou e os serviços de dragagem mecânica e limpeza manual vão ocorrer em 65 canais e devem seguir até maio de 2022.

Os serviços já passaram pelos canais da travessa 3 de Maio, à altura do bairro de Fátima; canal da Antônio Baena, na ligação com o canal do Galo, no bairro da Pedreira; canal da Doutor Moraes, no bairro da Cremação; canal São Joaquim, no bairro Sacramenta, e da Mundurucus, no bairro Guamá. Até a próxima semana, a expectativa é que cerca de dez canais de Belém recebam esses serviços. A equipe conta com 800 homens e a ação integra o programa Belém Bem Cuidada, que visa reduzir os pontos críticos de alagamentos, além do recolhimento de entulho na capital.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)