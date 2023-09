Chuva forte e rápida causa transtorno em Castanhal

Uma chuva forte que durou cerca de meia hora causou transtorno em Castanhal, no nordeste do estado, por volta das 17h da quarta-feira, 13. O bairro mais afetado foi o Jaderlândia, localizado na periferia do município, onde algumas lojas do comercio e uma escola tiveram as placas de publicidade das fachadas destruídas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Castanhal, major Edson Marques, não teve nenhum chamado ou registro de ocorrência para a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros, mas uma equipe da Defesa percorreu, além do bairro do Jaderlândia, os adjacentes.

“Mesmo sem nenhuma ocorrência, nós passamos de carro nos bairro do Milagre, Pirapora e Jaderlândia e o que percebemos foram danos materiais com relação as placas das fachadas de algumas lojas que foram arrancadas com o forte vento no Jaderlândia e no Milagre. Não teve vítima somente perdas materiais”, explicou.

VEJA MAIS

O comando 5º Batalhão de Policiamento Militar, também não foi acionado por meio do número 190. “Mesmo não sendo atribuição da Policia Miliar esse tipo de ocorrência, a população costuma acionar o 190 para informar quando tem algum cidadão em perigo em decorrência de algum desabamento, por exemplo, mas não recebemos nenhum pedido de ajuda”, explicou o Tenente Coronel Gilberto Cardoso, comandante do 5º BPM.

Imagem que circula nas redes sociais de uma ponte que foi quebrada com a força da correnteza de um rio, em Castanhal , em 2021 (Redes Sociais)

Fake News

Logo após a chuva uma enxurrada de mensagens com fotos e vídeos de alagamentos e até desabamento de casas foram compartilhados em grupos de whatsapp e outras redes sociais. As postagens assustaram muitos moradores. Um dos vídeos era do ano de 2021 quando uma forte chuva arrastou uma ponte localizada na rua Padre Salvador Tracaiole, no bairro do Pirapora.

“Ficamos preocupados quando vimos pelas redes sociais essas postagens, mas percebemos rapidamente que se tratava de Fake News. Por isso mesmo sem termos recebido chamado de ocorrência, passamos pelos bairros citados”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Castanhal, major Edson Marques.