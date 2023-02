Chuva forte causa desmoronamento de parte da orla em Santarém Novo neste sábado (25)

A forte chuva que caiu em Santarém Novo, no nordeste do Pará, causou o desmoronamento de parte da orla situada às margens do rio Maracanã, neste sábado (25).

A chuva começou por volta das 12h40 e só parou às 16 horas. Ainda segundo as informações do Conexão Notícias, os balneários das vilas vizinhas transbordaram. Com isso, não foi possível a passagem dos veículos e até mesmo o deslocamento dos moradores.

A Redação Integrada tenta contato com a Prefeitura de Santarém Novo para obter mais informações sobre os estragos causados pela chuva no município e as providências que vão ser adotadas a partir de agora.