Chuva de Granizo surpreende comunidade em Mojuí dos Campos, no Pará

Mais uma cidade do Pará registra o caso atípico de chuva de granizo. O fenômeno meteorológico ocorreu na tarde desta terça-feira (17), no município de Mojuí dos Campos, oeste do Estado. Vários registros do caso foram feitos na Comunidade Moju do Belarmino, e se tornou motivo de diversão para muitas crianças do local.

Moradores da localidade ficaram encantados com a chuva de pedrinhas de gelo, por ser algo raro de acontecer na área. Segundo a população, tudo ocorreu por volta de 15hrs da tarde. Os moradores perceberam a formação de nuvens de chuva, mas não pensaram que iriam acompanhar o fenômeno raro nesta região.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver várias crianças brincando e se divertindo com a chuva. Eles estavam em sala de aula, em uma escola do município, mas saíram para ver o granizo assim que ouviram o barulho que as pedrinhas de gelo faziam no telhado da instituição.

Como se forma o granizo?

A chuva de granizo acontece quando o ar quente da superfície terrestre encontra nuvens densas e muito frias em pontos mais altos da atmosfera. Devido ao contraste brusco de temperatura, as gotas de água se solidificam. É importante destacar que, por não ser potável, a água da chuva não deve ser ingerida, pois pode apresentar em sua constituição substâncias tóxicas e microrganismos.